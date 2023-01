Kouření cigaret je největší hloupost, infarkt mi otevřel oči, říká Banderas

„Před šesti lety jsem měl infarkt. I když to zní možná zvláštně, byla to zpětně asi jedna z nejlepších věcí, co se mi v životě staly. Bylo to jako nasadit si konečně brýle a najednou vidět svět jasně,“ prohlásil Antonio Banderas v rozhovoru pro magazín Radio Times.

Odpověděl tak na dotaz týkající se toho, zda ve svém osobním životě vidí nějakou souvislost s filmem Kocour v botách: Poslední přání, kde hlavní hrdina v jednu chvíli zjistí, že z devíti kočičích životů zbývá už jen jeden.

„Přestěhoval jsem se zpátky do Španělska a začal na svůj profesní život nahlížet z jiné perspektivy. Takže ano, osobní spojitost tam mám. Myslím, že ten film má hezké poselství a že je povedený,“ dodává s tím, že od té doby co prodělal infarkt už se věnuje herectví jenom pro své potěšení.

Nicole Kimpelová a její partner Antonio Banderas (Benátky, 4. září 2021)

„To je celé. Na ničem jiném mi nesejde. Život pro mě začíná ve chvíli, kdy někdo řekne ‚Akce!‘ nebo když se zvedne opona,“ popisuje herec známý například z filmů Interview s upírem, Desperado, Evita či Čtyři pokoje.

Antonio Banderas se ocitl v nemocnici v roce 2017 poté, co jej během cvičení začalo silně bolet na hrudi a prodělal doma infarkt. Život mu tehdy zachránila jeho přítelkyně Nicole Kimpelová, která mu podala silnější dávku aspirinu, den předtím si ho koupila na proti bolesti hlavy.

„Dostal jsem tehdy v životě druhou šanci a leccos jsem změnil,“ říká. Ačkoliv dlouhodobě nepije alkohol, po přehodnocení svých priorit se vzdal i cigaret. „Kouření zpětně považuji za jednu ze svých největších životních hloupostí vůbec,“ přiznává.

„Ve výsledku jsem měl štěstí – infarkt dokáže zabít člověka v sekundě. Svým způsobem je tak to, že jsem ho prodělal, jedna z nejlepších věcí, co se mi mohla stát. Užívám si teď každý den mnohem víc a s větší radostí,“ dodává španělský herec, který je i režisérem, producentem a zpěvákem.

VIDEO: Desperado - Antonio Banderas - Cancion del Mariachi: