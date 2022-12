Omezila jsem maso a chodím i do sekáčů, říká modelka a moderátorka Bezděková

„Co se týká moderování, naskočila jsem do rozjetého rychlíku, ale usilovně se v něm snažím plavat. Natáčení pro Óčko v Dubaji s kolegou moderátorem Vildou Šírem bylo skvělé. Měli jsme dny tak neuvěřitelně nabité, že jsme sotva stíhali vstřebávat všechny adrenalinové zážitky. Nebojím se ničeho a výzvám zkrátka neumím říkat ne,“ říká Andrea Bezděková během rozhovoru v pořadu Mixxxer Live na Óčku, kde nově sama také moderuje.

„Nový pořad nazvaný Mixxxer G je vlastně moje první sólo moderátorská zkušenost. Je tematicky zaměřen na zdravý životní styl, ekologii, udržitelnost a podobně. Musím říct, že i pro mě osobně je to velmi edukativní. Přiznávám, že patřím k té skvadře, která všechna tato různá témata začala pořádně vnímat až ve chvíli, co začala být velmi populární,“ vysvětluje s tím, že maminka jí odmalička vštěpovala hlavně nutnost třídění odpadu.

„Mně osobně se to téma udržitelnosti dotýká hodně, co se týká módy, konkrétně takzvané fast fashion, což je levná móda, která se vyrábí v obrovském množství bez ohledu na životní prostředí či pracovní podmínky zaměstnanců. Snažím se nyní méně nakupovat věci, které nutně nepotřebuji, mnohem víc při nákupech přemýšlím a ráda teď chodím i do sekáčů. Nově také například hodně omezuji maso. Zjistila jsem totiž, že ho vlastně nepotřebuji. Zaprvé na něj tedy nerada sahám a zadruhé se bez něj v kuchyni jednoduše dokážu obejít,“ popisuje modelka.

Andrea Bezděková si kromě úspěchů v modelingu střihla také pár hereckých roliček, diváci ji mohli vidět třeba po boku jejího někdejšího partnera, o dva roky mladšího herce Marka Lambory, ve videoklipu skupiny UDG s názvem Ještě jednou (2020).

„Za herečku se nepovažuji, nechci nikomu brát práci. Ale baví mě to a nějaké herecké příležitosti už jsem měla. Hrála jsem třeba také s Lukášem Hejlíkem v seriálu Ordinace v růžové zahradě,“ říká.

Brunetka se momentálně kromě moderování na Óčku věnuje také své roli porotkyně v soutěžní televizní show Hledá se Miss, která bude již příští víkend znát svou vítězku. Sama Bezděková vyhrála v roce 2016 ve svých jedenadvaceti letech soutěž krásy Česká Miss.

„Modelingu jsem se nikdy předtím vlastně nevěnovala. Vyhrála jsem Miss, což jsem absolutně nečekala. Pak jsem se v tom všem rok tak nějak plácala a říkala jsem si, že bych vlastně tedy mohla dělat modelku, ale nevěděla jsem moc, jak s tím naložit. Máte kolem sebe v tu chvíli, kdy vyhrajete, spoustu lidí. Každý se na vás usmívá, ale ne každý to s vámi myslí dobře. Pak jsem přišla do modelingové agentury a díky té dostávám zakázky,“ pochvaluje si Andrea Bezděková, která patří už třetím rokem mezi dvorní modelky návrhářky Beaty Rajské.

„Na Beatě se mi moc líbí, jakým způsobem si do té své, jak se říká, stáje bere nové modelky. Klade důraz i na to, jaká je ta dívka či žena osobnost, jak si s ní rozumí a podobně. Pak je to určitě znát na výsledku módních kampaní,“ dodává.