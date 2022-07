Celebrity ve Varech: Nejsme v Cannes a já nejsem Cruise, říká Adam Mišík

Filmové Vary 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Adama Mišíka můžeme vidět v kinech v hlavní roli filmu Banger, který byl v úterý uveden na karlovarském filmovém festivalu. Co to pro vás znamená?

Pro mě to je asi největší noc v mojí kariéře. Jeden z nejzásadnějších momentů. Uvědomuji si, co to znamená, a jsem za to fakt vděčnej.

Jste rád za to, že teď máte vlastně všechno na takovém pomyslném vrcholu? Jak kariéru a hlavní roli, tak i krásnou novou přítelkyni, modelku Natálii Jiráskovou?

Kdybych ten film natočil v Americe, tak asi můžu třeba odjet na rok na Bali. Ne, to si dělám srandu. Samozřejmě jo, je to krásný období. Ale předcházelo tomu spoustu let, kdy jsem třeba úplně nebyl spokojenej a nevěděl přesně, kudy vlastně chci, aby se moje kariéra ubírala. Říkám s nadsázkou, že každej umí bejt slavnej tři roky. Ale když já to dělám už sedmnáct let, vymýšlet pořád něco nového je tedy někdy sakra těžké.

Všichni se rádi koukají na hvězdy na červeném koberci. Co to dělá s vaší psychikou? Jste nervózní?

Beru to tak, že je to tady taková pohádka. Kdyby to byla premiéra a byli bychom v Cannes a byl bych Tom Cruise, tak je to něco jiného. (smích) Tady je to pro mě hlavně o tom filmu. Je to o tom, že potkáš lidi, pozdravíš se s nimi, oni ti řeknou, že se těší na tvůj film a pak je uvidíš v sále. Pro mě je festival ve Varech víc než o tom červeném koberci o tom, že tu lidi fakt chodí na filmy. A to je strašně důležité, protože těch českých filmů zas není tolik.

Jaká jsou tady pro vás shledání s lidmi, kteří už v českém filmu figurují několik dekád? Působí na vás nějak to, jak vás vnímají?

Jsem rád, když je potkám po roce. Nebudu říkat, že to není hezký, když člověk potká své kolegy, se kterými dělá spoustu let. Není to tak, že byste se běžně potkávali každý týden nebo měsíc, takže je to fajn. Já si to užívám. Ale někdy tady člověk za ten den potká tolik lidí, že je z toho až úplně „přepálenej“. (smích)

Jaké to je mít teď v pozici skoro tchyně ikonu modelingového světa Ivu Kubelkovou?

Já nevím, já to zas tak nevnímám. Iva je fajn. Je to velmi inteligentní, příjemná a zábavná ženská, takže jsem rád, že ji můžu znát.

Je pro vás důležité, abyste měl v životě spřízněné duše?

Určitě asi byla období v mém života, kdy se člověk baví s lidmi a najednou mu přijde, že mu to vlastně nic nepřináší. Je potřeba si určitě hledat lidi, kteří mi něco dávají a já jim to zase rád vracím. Ale musí to být oboustranné.