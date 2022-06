Zpěvák Adam Mišík má další modelku. Chodí s dcerou Ivy Kubelkové

Zpěvák médiím přiznal, že je s modelkou několik týdnů, je to tudíž čerstvé a víc k tomu nechce říkat.

Ještě nedávno přitom zpěvák a herec, jehož náručí prošlo již mnoho krásných žen, přiznal, že do vážného vztahu se momentálně nehrne. Užíval si mládeneckého života se vším všudy a ve volném čase se věnuje například vaření.

V rozhovoru pro iDNES.cz také prozradil, jak by měla vypadat jeho potenciální partnerka. „Bylo by asi fajn, kdyby to byla inteligentní a sebevědomá žena, která je samostatná a třeba chlapy v životě ani tolik nepotřebuje,“ řekl.

Natálie Jirásková je starší dcerou Ivy Kubelkové a jejího partnera George Jiráska. Studuje a věnuje se také modelingu. „Nevím, jestli je to cesta, kterou chci jít. Jsem ráda za jakoukoli příležitost, ale jsem teď spíš studentka než modelka, studuju jazykové gymnázium,“ prohlásila loni v primácké Show Jana Krause začínající modelka, která se objevila například na přehlídkách návrhářek Beaty Rajské nebo Jaroslavy a Dominiky Sedláčkových.

Adam Mišík se v roce 2018 po tříletém vztahu rozešel s modelkou Dianou Kratochvílovou. Bývalá láska ho údajně podváděla s jeho bratrancem Rudolfem Rudyšarem (tehdy poslaneckým asistentem předsedy KSČM Vojtěcha Filipa). „Společnost se mnohdy snaží tvářit, že je to normální. Ale lidé dělají často různé zvrácené věci,“ řekl tenkrát Mišík v jednom z rozhovorů. Zároveň však přiznal, že ani on sám nebyl ve vztahu s Kratochvílovou dokonalým partnerem.

Diana Kratochvílová a Adam Mišík na udílení cen Český lev (Praha, 10. března 2018)

„Že bych byl úplně věrný, to se o mně taky nedalo nikdy říct. Bylo to oboustranné. Nechci, aby to vyznělo tak, že jen házím špínu. Realita je taková, že jsem taky udělal hodně hloupostí. Byli jsme spolu od mých osmnácti let. I když jsme se milovali, byli jsme si pak schopni takto ublížit. V této fázi mého života by ode mě měly holky spíše utíkat. Možná proto, že jsem pořád ještě zhrzený a nedokážu se k nikomu emocionálně uvázat,“ popsal Mišík v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.

Po Dianě Kratochvílové chodil zpěvák s Miss Czech Republic 2018 Denisou Spergerovou. Románek však nevydržel ani čtvrt roku. Oba měli prý na některé věci odlišné názory a tak se rozhodli vztah ještě v jeho počátcích ukončit.