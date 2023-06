Móda z Varů: Sexy Křenková i Sandeva bodovaly. Čvančarová také zářila

Případ první: PATRICIA CLARKSONOVÁ 100 %

Nádherný model zdůrazňující siluetu a dekolt herečky Patricie Clarksonové. Zde není absolutně co vytknout. Tělová róba zdobená flitry a pštrosím peřím má vysoký rozparek. A herečka zase dekolt, co by mohla závidět kdejaká třicetiletá žena. Plášť je důstojným prvkem, který dává najevo úctu pořadatelům akce a ukazuje tím, že má úroveň. Velice chválím i sladění všech doplňků ve stejné barvě.