Nevěřila jsem, že musím mít poloviční váhu, říká modelka Suki Waterhouse

„Vzpomínám si na počáteční tlak, abych se hodně změnila. Když jste byli jiní, tak si s vámi sedli a řekli vám, že nebudete dělat přehlídky,“ svěřila modelka.

Mladá Suki, která svou modelingovou kariéru začínala v 16 letech, se rozhodla nepodlehnout. „Opravdu jsem nevěřila, že potřebuji tak vypadat, abych dostala práci. Nevěřila jsem, že musím mít poloviční váhu, abych uspěla,“ vysvětlila modelka a rozhodla se mít výrazný styl, který odvede pozornost od jejího těla a fungovalo to.

Dnes se věnuje mimo jiné také zpěvu a herectví. Objevila se ve filmech jako Rezistence, S láskou, Rosie nebo v seriálu Daisy Jones and The Six. Její největší láskou je ale prý hudba.

„Když tak vzpomínám a poslouchám všechnu tu hudbu, kterou jsem nikdy nevydala, mám pocit, že jsou to takové snímky času. Ta léta jsou pro mě tak cenná, všechna ta neviditelná práce, kterou jsem odvedla, tuny písní, které jsem napsala a které prostě nebyly dost dobré, a lidé, které jsem na té cestě potkala,“ řekla modelka.

Prosadit se v hudebním průmyslu pro ni nebylo vůbec snadné, „Připadalo mi jako velký klam, že mě někdo bral alespoň trochu vážně jako hudebnici, ale prostě jsem tomu věřila a deset let jsem na tom pracovala.“

Pěveckou kariéru odstartovala v listopadu 2016 se svým prvním singlem s názvem Brutally. V roce 2017 následoval singl Good Looking, který se stal hitem v roce 2022.