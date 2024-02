Třetí obrovské štěstí, budeme mít miminko, oznámila miss Gabriela Lašková

„Na chvilku jsem se odmlčela, ale měla jsem pro to ten nejkrásnější důvod. Naše třetí obrovský štěstí, budeme mít miminko,“ napsala bývalá královna krásy k videu, kde ukázala v bílých šatech rostoucí těhotenské bříško.

gabrielalaskovaofficial • Na chvilku jsem se odmlčela, ale měla jsem pro to ten nejkrásnější důvod. Naše třetí obrovský štěstí, budeme mít miminko



#budenaspet #stestinejvetsi #budememitmiminko oblíbit sdílet odpovědět uložit

Loni v rozhovoru pro týdeník 5plus2 prozradila, že jelikož ona i manžel Filip Lašek jsou ze tří dětí, dalšího potomka by si přála. Její choť se ovšem tenkrát prý k tomu moc neměl. „Manžel se do toho teď úplně nehrne. Respektuji to a nechci na něj tlačit, třeba to přijde časem a třeba také ne,“ řekla v září 2023.

Gabriela Lašková, ještě coby Kratochvílová, v roce 2013 vyhrála soutěž Česká Miss a stala se první královnou krásy s krátkými vlasy. Při studiu na gymnáziu působila kromě modelingu v týmu mažoretek, s nímž se v roce 2013 stala vicemistryní Evropy.

V letech 2014–2018 moderovala s bývalým desetibojařem Romanem Šebrlem hlavní zpravodajskou relaci na Primě. Od podzimu 2018, po návratu z mateřské dovolené, moderovala s Matějem Misařem Velké zprávy.

Po startu nové zpravodajské platformy CNN Prima News několik měsíců moderovala zprávy v ranní show Nový den. Po odchodu z televize provázela společenskými akcemi a občas se vrátila na módní mola.

Na rozdíl od mnohých královen krásy a modelek si udržela vztah, svého dlouholetého přítele Filipa Laška si vzala v roce 2016. V roce 2018 se jí narodil syn Benedikt, o dva roky později syn Vincent.