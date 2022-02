Mateřství je náročné, odpočívám v práci, říká moderátorka Gabriela Lašková

Máte zkušenosti z ranního i večerního vysílání. Je v tom rozdíl?

Každé vysílání je opravdu trošku jiné a v ranní relaci pro mě bylo alfou a omegou brzké vstávání. Nutno podotknout, že jsem v době svého ranního vysílání byla těhotná, takže to bylo o to náročnější. Těžko říct, zda by mi to sedlo víc, kdybych byla pouze sama za sebe, nikoli za dvě osoby v jednom těle. (směje se) Nejsem zkrátka ranní ptáče, ale zvyknout se dá na všechno.

Ráda jsem si odskočila k modelingu, líbilo se mi být jednou za čas „za dámu“, ale to nejsem já. Nejlíp je mi v pohodlném oblečení třeba na zahradě.