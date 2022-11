Ukrajina patří do NATO, řekl Hilšer. Pavel by k V4 přibral pobaltské státy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Debatu pořádají spolek Jagello 2000, portál iDNES.cz a CEVRO institut. Právě v CEVRO institutu se koná a jejím spolumoderátorem je Vladimír Vokál z portálu iDNES.cz.

„Zapomněli jsme na to, že bezpečnost nás všech je elementární předpoklad blahobytu nás všech. Výdaje na obranu státu jsou tou nejlepší investicí do budoucnosti,“ řekla Nerudová.

„Rezignovali jsme na to, abychom včas řekli zlu ne. Ztratili jsme hodnotový kompas,“ uvedl Hilšer. „Cílem je obnova hodnotového kompasu, který nastavil Václav Havel,“ prohlásil senátor.

Konflikt, který vede Rusko, se podle Petra Pavla netýká jen Ukrajiny. „Bude proto záležet, jak budeme jako země schopni fungovat,“ řekl Pavel.

„Musíme navýšit pomoc ukrajinské armádě. Je třeba jasně říci, že Ukrajina patří do NATO,“ prohlásil Hilšer. Další pomoc Ukrajině čelící ruské agresi podpořili i další čtyři kandidáti.

Všech pět uchazečů v debatě podpořilo navýšení rozpočtů na obranu

„Já bych ji modifikoval,“ řekl Pavel ke spolupráci zemí V4 (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko. „V bezpečnostní oblasti je ta spolupráce je mělká,“ dodal. Maďarsko na rozdíl od dalších členů V4 odmítlo, aby přes něj směřovaly zbraně na Ukrajinu. Pavel by rozšířil V4 o další země střední a východní Evropy, přidal by tři pobaltské země.

Útoky na Nordstream 2 ukázaly, jak jsme zranitelní,“ řekl Fischer

„Musíme se podívat na zabezpečení infrastruktury, útoky na Nordstream 2 ukázaly, jak jsme zranitelní,“ prohlásil Pavel Fischer. Řekl také, že nás ohrožuje Čína a že jí nemůžeme brát jen jako byznys partnera, protože spolu s tím k nám směřuje její vliv.

„Bezpečnost není samozřejmost,“ uvedl Středula. Čínu označil za bezpečnostní hrozbu. „Je to druhé největší nebezpečí po Ruské federaci,“ řekl Středula. S tím souhlasila i Nerudová.

„Je to už potřetí, co podobnou debatu prezidentských kandidátů organizujeme a bude velice zajímavé sledovat, jak se v průběhu let mění bezpečnostní priority,“ řekl Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000.

Fischer i Hilšer se účastnili podobné debaty již v roce 2017 před volbou hlavy státu, které se také zúčastnili. Oba vypadli již v prvním kole volby.

Diváci mohou během diskuze na internetu hlasovat, který z kandidátů podle nich splňuje nejlépe jejich představy jako vrchního velitele ozbrojených sil, jímž prezident podle Ústavy ČR je.

Mohou zároveň prostřednictvím iDNES.cz posílat své dotazy týkající se bezpečnostních témat, které prezidentským kandidátům položí Vladimír Vokál.

Pozvání podle organizátorů dostal i bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Z účasti se ovšem omluvil kvůli jinému programu. Babiš minulý týden oznámil, že až do konce roku nehodlá účastnit žádných debat s protikandidáty účastnit. Debaty se neúčastní ani poslanec SPD Jaroslav Bašta, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová a bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Ministerstvo vnitra do voleb hlavy státu pustilo 9 z 21 kandidátů, kteří o to projevili zájem. První kolo volby příštího prezidenta se uskuteční 13. a 14. ledna, případné druhé kolo o čtrnáct dnů později.