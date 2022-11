O adventu přál Babiš lásku, Nerudová spálila cukroví, Pavel řekl svou přezdívku

Danuše Nerudová o prvním adventním víkendu pekla vánoční cukroví. „Ve fofru posledních dní jsem se pokusila „vypnout hlavu“ u pečení. Skoro se to povedlo,“ okomentovala první spálenou várku rohlíčků. Druhá várka už byla podle Nerudové lepší.

„Je první adventní neděle, blíží se Vánoce a tradice říká, že máme zapálit první svíčku, a ta se jmenuje Naděje. Já vám přeji krásnou sváteční neděli, hodně lásky vašim rodinám, vám a vašim blízkým,“ popřál Babiš k adventu ve videu na svém Twitteru.

Kandidát Pavel Fischer neslavil pouze adventní neděli, ale i narozeniny své maminky. „Z Moravy jsem si včera přivezl skvělý zpěvník, tak jsme si dnes na narozeninové oslavě zahráli a zazpívali. Všechno nejlepší, maminko!“ Napsal Fischer na sociálních sítích.

Další soupeř o hrad, generál Petr Pavel, v podcastu Insider na sebe prozradil svou přezdívku, a to „železná p*del“. „Já rád jezdím na motorce, a když sednu na motorku, tak neznám bratra. Zapomenu na čas, na jídlo, pití, biologický potřeby a jedu dokud nedojde benzin,“ vysvětlil.

K prezidentské volbě připustilo v pátek ministerstvo vnitra devět z 21 kandidátů. O Hrad zabojují Andrej Babiš, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Danuše Nerudová, Petr Pavel, Denisa Rohanová, Josef Středula a Tomáš Zima.

Nedělní volební model Data Collect a Kantar pro Českou televizi ukázal, že v prvním kole prezidentských voleb by Andrej Babiš získal 27 % hlasů, Petr Pavel by získal 26,5 %. Před branami druhého kola by zůstala Danuše Nerudová s 23,5 %.

První kolo prezidentských voleb se uskuteční 13. a 14. ledna příštího roku.