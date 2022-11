Rusko posílá létající obry do Číny, spekuluje se o vojenské pomoci

Do Číny podle nezávislého ruské portálu Agetstvo během letošního podzimu létaly čtyři obří antonovy ruské letecké společnosti Volga-Dněpr, která se specializuje na přepravu nadměrného nákladu a sídlí ve městě Uljanovsk.

Například stroj RA-82044 během posledního měsíce nejméně pětkrát odcestoval do Čeng-čou, druhého nejlidnatějšího města ve střední Číně. Před 26. říjnem přitom během letošního roku do Číny neletěl ani jednou.

Dohromady čtyři stroje An-124 od 26. října podnikly devětadvacet cest do Číny. Kromě Čeng-čou létaly i do Tchien-ťinu, dvanáctimilionové přístavní metropole v severní Číně. Otázkou je, s jakým nákladem ruské stroje do Číny létají a s čím se vracejí.

777ССО @support_SSO Китай начал поставки вооружения на орду. https://t.co/WzRyHLfAIW oblíbit odpovědět

Ukrajinský bezpečnostní portál Defense Express spekuluje, že Rusové začali ve velkém měřítku dovážet z Číny vojenský materiál – především neprůstřelné vesty, helmy a uniformy. Upozorňuje také, že v Čeng-čou má výrobní závody čínský zbrojařský gigant Norinco.

O dodávkách čínského vojenského materiálu do Ruska zatím nebylo nic známo, Peking se zatím v konfliktu snaží vystupovat neutrálně. Ruská armáda po devíti měsících agrese na Ukrajině čelí závažným problémům, mobilizovaní záložníci často odcházejí na frontu bez příslušné výstroje a výzbroje.

Antonov An-124 Ruslan je největším a nejtěžším ruským letounem. Používá se především k rychlé přepravě těžké vojenské techniky na velké vzdálenosti. Čtyřmotorový stroj označovaný v kódech NATO Condor má stejně jako jeho americký vzor, transportní obr C-5, otevíratelné oba konce trupu, což usnadňuje a urychluje vykládku a nakládku (o vývoji letounu jsme psali zde).