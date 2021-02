Příběh obra ruského letectva. Proč Britové neprodali Sovětům svůj motor

Antonov An-124 Ruslan vznikl jako sovětský ekvivalent amerického strategického transportního letounu Lockheed C-5 Galaxy. Americký obr poprvé vzlétl na konci června 1968 a do roku 1973 bylo vyrobeno 81 exemplářů základní verze C-5A. V letech 1985 až 1989 dala obnovená výroba 50 vylepšených C-5B. Celkový objem výroby C-5 tak dosáhl 131 kusů, přičemž nic na tom nemění fakt, že řada z nich byla později přestavěna/modernizována (modernizované stroje dostaly nové označení C-5M Super Galaxy).

V Sovětském svazu se začalo hovořit o potřebě něčeho tak velkého v roce 1966. Sověty nenechával rodící se C-5 netečnými. Nemohlo jim uniknout, že stroj daných vlastností přinese uživatelské straně nové schopnosti v rychlé přepravě těžké vojenské techniky na velké vzdálenosti. A tak po podobném letadlu také zatoužili, ale brzdila je technologická náročnost výroby takového kolosu.

První projekt, ještě bez obtíží zvládnutelný a spočívající v radikální evoluci turbovrtulového An-22 Antej do podoby proudového An-122, byl rychle zamítnut. I když se počítalo s větší nákladovou kabinou oproti An-22, stále by v přepravní kapacitě, kdy maximální hmotnost nákladu měla činit 80 tun, hluboko za C-5 zaostával.

Začalo se tedy pracovat na projektech od podvozku nových, což byl nakonec postup logičtější a v podstatě jediný možný. Počátkem roku 1972 vybrala Komise prezídia vlády Sovětského svazu pro vojensko-průmyslové otázky z prvních alternativ projekčních návrhů čtyřmotorového a šestimotorového letounu k dalšímu vývoji ten se čtyřmi motory. Ke správnému rozhodnutí nedospěli díky tomu, že jim to politicky myslelo, ale přihlédli k vyjádření odborníků z CAGI (Ústřední aerohydrodynamický institut). Čtyřmotorový stroj měl sice o něco nižší navrhovanou přepravní kapacitou, ale hlavně byl konstrukčně jednodušší.



Cesta k Ruslanu však byla ještě daleká a strastiplná. Ostatně takové cesty za letadly nejsou ničím výjimečným. Letoun, projektovaný jako „Izdělije 200“ (produkt 200, v originále Изделие 200) a jehož technologická maketa v měřítku 1:1 vznikla už v roce 1973, musel být později opuštěn. V roce 1977 se začalo pracovat na projektu novém, který nesl označení „Izdělije 400“.

Práce trvaly pět let a v prosinci 1982 se prototyp nového letounu Antonov An-124 poprvé vznesl do vzduchu. Všechny překvapil svou rozlehlostí a asi nebude náhodou, že mu Američané dali jméno Condor (kódy NATO pro dopravní/transportní letadla protistrany začínaly písmenem „C“ od slova „Cargo“).

Prototyp by možná byl dokončen i dříve, ale za zpožděním stály motory. Aniž bychom polemizovali proč, tak Sověti měli v plánu zakoupit osm britských motorů Rolls-Royce RB.211-22. Jenže Britové už se v podobné věci jednou poučili, a proto případný export do Sovětského svazu podmínili objemem dodávky motorů alespoň pro stovku letadel.

Skupinka strojů těžké váhy ruského a amerického letectva při dostaveníčku na letecké základně Barksdale v Louisianě v roce 1992. Vpředu vidíme bombardér B-52H, za ním dva bombardéry Tu-95MS a zcela vzadu transportní An-124. Jen pro zajímavost uveďme, že první prototyp B-52 vzlétl už v dubnu 1952 a Tu-95 ho v tomto kroku následoval v listopadu stejného roku.

To máme čtyři stovky britských motorů jedním směrem a nepočítaně amerických dolarů směrem opačným. Do toho sovětská strana nešla a nezbývalo jí než vyvinout motor vlastní. A tak vznikl Lotarev D-18T. Zpočátku byly s těmito motory trochu problémy (občas přestaly táhnout), ale v dalších sériích se časem umoudřily a v šestici pohání i v jediném exempláři zrozeného největšího obra An-225 Mrija.

Stejně jako C-5 dostal i An-124 otevíratelné oba konce trupu, což usnadňuje a urychluje vykládku a nakládku. Výhoda je i v tom, že vozidla mohou do letounu najíždět popředu a stejně tak i z letounu vyjíždět. Ne, že by armádní řidiči nemohli z letounu vycouvat, ale bez couvání to je rychlejší a jistější. Určitě to ocení řidiči tahačů s návěsem a zvláště pak ti, co na něm mají raketu (tak se nám to může zdát, ale ve skutečnosti to s těmi raketami tak nebezpečné není).

A opět stejně jako C-5 je i An-124 dvoupodlažní, což logicky souvisí právě s průběžným nákladovým prostorem. Nad nákladovým prostorem se nachází v prvé řadě pilotní kabina, následují pracovní prostory dalších členů osádky (navigátor, radista, dva palubní technici) a dále odpočinkové kabiny (využité při letu dvou střídajících se osádek). Horní partii trupu za křídlem zaujímá až osmaosmdesátimístná kabina (bez oken) určená pro případný personál související s přepravovaným nákladem, například osádky vozidel apod.

Porovnání C-5 a An-124

C-5 An-124 hlavní verze C-5A, C-5B, C-5M

An-124, An-124-100

celkový objem výroby 131 kusů 55 kusů první let

rok 1968 rok 1982 rozpětí 67,88 m

73,30 m

nosná plocha

576 m2

628 m2

délka 75,31 m 69,10 m nákladový prostor 37 m x 5,8 m x 4,1 m (880 m3) 36,5 m x 6,4 m x 4,4 m (1027 m3) max. vzletová hmotnost 348 tun 405 tun (vojenský An-124) max. náklad

125 tun 150 tun (vojenský An-124) cestovní rychlost 835 km/h 800 km/h dostup 10,5 km 10 km max. dolet (bez nákladu) 12 000 km 15 000 km dolet s max. nákladem

4 500 km

Podvozek An-124 je dimenzován tak, aby mohl letoun operovat i z nezpevněných ploch. Přední podvozek navíc umožňuje za klidu „sesednutí“ přídě, což je šikovné především při nakládání a vykládání markantně dlouhých předmětů.

Za zmínku také stojí superkritický profil křídla s velkou relativní tloušťkou a díky tomu může křídlo nést objemnější palivové nádrže. Však taky s tím křídlem bylo práce, staří Antonovovi harcovníci by viděli raději křídlo tenčí, ale mladí rebelové z konstrukční kanceláře si nakonec prosadili svou vizi a letadlu to jenom prospělo.

Sériová výroba typu An-124 Ruslan začala v roce 1984 a brzy byla převedena z kyjevského závodu Antonova v USSR (Ukrajinská sovětská socialistická republika) do nové velké letecké továrny v Uljanovsku v RSFSR (Ruská sovětská federativní socialistická republika).

V Uljanovsku se krátce předtím začaly vyrábět nadzvukové strategické bombardéry Tu-160. Ale nastupující odzbrojování jejich plánované počty radikálně redukovalo, a proto bylo potřeba zajistit další výrobní program, aby největší sovětská letecká továrna neležela ladem. A výroba velkého transportního stroje se stala v daných podmínkách řešením ideálním.

Netrvalo však dlouho, východní blok se rozpadl, Sovětský svaz se rozpadl, a podmínky se jako mávnutím kouzelného proutku změnily. A tak se Ruslanů vyrobilo oproti původním předpokladům méně.



V Kyjevě sice nebyla výroba An-124 zcela zastavena, ale od roku 1985 jich většina vznikala v Uljanovsku. Do roku 1995 opustilo výrobní závody celkem 51 létajících exemplářů An-124 včetně prototypu, z toho 18 v Kyjevě a 33 v Uljanovsku. V letech 2000 až 2004 byly dokončeny ještě čtyři z předchozích časů rozpracované exempláře, z toho jeden na Ukrajině (Kyjev) a tři v Rusku (Uljanovsk).

Vedle základní vojenské verze An-124 se počátkem 90. let objevila i zcivilizovaná verze An-124-100. Účelem bylo upravit Ruslana do formy, ve které by po certifikaci mohl standardně přistávat na civilních letištích západního světa. Veškeré vojenské vybavení se odstranilo, případně nahradilo potřebným civilním. Maximální vzletová hmotnost se kvůli předpisům snížila ze 405 tun na 392 tun a maximální hmotnost nákladu ze 150 tun na 120 tun.

Z již zmíněných jedenapadesáti do roku 1995 vyrobených An-124 jich bylo sedm vyrobeno už ve verzi An-124-100. Ve stovkové verzi byly samozřejmě i všechny čtyři stroje dokončené počátkem nového tisíciletí. Postupně se na standard An-124-100 modifikovala i řada z původních An-124, a to včetně strojů zařazených do výzbroje ruského letectva.



Jak již bylo řečeno, An-124 Ruslan se vyvíjel pro vojenské letectvo Sovětského svazu. Nástupnickým uživatelem se stalo letectvo Ruské federace, které ho používá i v současnosti. Vedle toho si však Ruslany našly cestu i k několika provozovatelům civilním, ostatně o letouny dokončované po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 už armáda zpravidla neměla zájem, protože na ně zkrátka neměla.



Z komerčních provozovatelů Ruslanů jmenujme především ruské společnosti Volga-Dněpr a bývalý Polet nebo ukrajinskou společnost Antonov Airlines, která provozuje i jediný exemplář největšího letounu světa An-225 Mrija.



Nakládání americké záchranné ponorky Mystic na speciálním pozemním přepravníku do Ruslanu společnosti Volga-Dněpr Dva letouny Antonov An-124 používala svého času společnost Libyan Air Cargo.

Společnost Antonov Airlines zabývající se nákladní leteckou dopravou byla založena v roce 1989 a brzy poté začala spolupracovat s britskou společností Air Foyle. Letouny An-124 Ruslan společnosti Antonov Airlines odvedly velký kus práce při přepravě vojenské techniky států NATO do Afghánistánu.

A právě společnost Antonov Airlines, založená v roce 1989 jako Авиалинии Антонова, se stala prvním civilním provozovatelem Ruslanů v oboru komerční letecké nákladní dopravy. Antonov Airlines má v současnosti (2021) ve své flotile vedle jiných letadel celých sedm strojů An-124, z toho pět An-124-100 a dva An-124-100M-150, u nichž se v rámci dalšího kroku modernizace vrátila maximální hmotnost nákladu na 150 tun, kterou měly stroje původního vojenského provedení.



V komerčním využití se Ruslany vyloženě našly a jejich vytížení je nemalé. A nejedná se pouze o přepravu v rámci sféry civilní, například zahraniční mise NATO, kdy do daných lokalit dopravují vojenskou techniku, si bez nich snad ani nemůžeme představit.