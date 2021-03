Když nelétám, není se mnou řeč, tvrdí akrobatický král Martin Šonka

Jak se stane, že akrobatický král a šampion Red Bull Air Race propaguje výrobce letadel na veletrhu v Abú Dhabí v Emirátech?

S výrobcem Zlin Aircraft spolupracuji už několik let, jsem jejich tváří a v současnosti už i testovací pilot.

Co to znamená?

Zalétávám nová letadla. Zkouším jestli je všechno v pořádku a funguje tak, jak má, než se stroj předá zákazníkovi. Jsem za to samozřejmě moc rád, nedám na tu firmu dopustit, začínal jsem na jejich letadlech v armádě i v civilu. Soutěžil jsem na akrobatickém éru Zlín Z 50. Je to značka, se kterou se člověk rád spojí a rád ji chválí. Jsem přesvědčený o tom, že to je nejlepší cvičné letadlo na světě.

Závodění šlo po nenadálém konci světově populárního seriálu v roce 2019 stranou? Piloti to v koronavirové době asi nemají jednoduché?

Z části teď pracuji pro Zlin Aircraft a z části, za což jsem taky rád, létám v Centru leteckého výcviku v Pardubicích a učím mladé armádní piloty létat na Zlínu Z 142 a na L-39 Albatros. Takže jsem se trochu vrátil i k tryskáčům, které mi po odchodu z armády chyběly.

Když se v nějaké formě závody zase vrátí, počítáte s tím, že do nich naskočíte?

Určitě. Strašně mi to chybí. Nemůžu se dočkat, až se závody obnoví a samozřejmě doufám, že se obnoví.

Martin Šonka na veletrhu IDEX v Abú Dhabí

Máte nějaké signály, že by se to mohlo vyplnit?

Pracují na tom v současnosti dvě agentury souběžně. Uvidíme, který projekt se dotáhne do konce. Je to snad na dobré cestě. Samozřejmě covidová situace to lehce komplikuje, ale jsme v kontaktu s budoucími organizátory a podle toho, co říkají, dělají maximum, aby se v nejbližší době závody znovu rozběhly.

Martin Šonka Český akrobatický a bývalý bojový pilot českých Vzdušných sil. Vicemistr světa, mistr Evropy a České republiky v akrobatickém létání. Koncem března oslaví 43 narozeniny. V roce 2018 se stal vítězem série prestižních mezinárodních závodů Red Bull Air Race. Rok předtím skončil druhý. Po sezóně 2019 byl seriál kvůli odchodu hlavního partnera ukončen. S rodinou žije v Táboře, kde také v tamním aeroklubu létá. Po maturitě na táborské Střední průmyslové škole strojnické nastoupil v roce 1997 na Vojenskou akademii obor pilot bojového letounu do Brna. První závody ve vzduchu absolvoval v roce 2001 nejdřív na kluzácích. Pak přišla akrobacie na motorových letounech. V roce 2004 se dostal do českého reprezentačního týmu v letecké akrobacii. V armádě Šonka létal na strojích L-29 Delfín, L-39 Albatros a JAS-39 Gripen. Loni na jaře během propuknutí pandemie koronaviru se v rámci akce Piloti lidem zapojil do přepravy zdravotnického materiálu po České republice.

Tak to je dobrá zpráva. Už intenzivně trénujete, nebo se jen udržujete v nějaké formě?

Pořád trénuji akrobacii na stroji Extra, i když nám loni kvůli koronaviru zrušili závody mistrovství Evropy. Teď se zrovna řeší, jestli se uskuteční letos, nebo se opět posunou. Ale bez toho, aniž bych si natahoval obličej „géčkama“ (přetížením – pozn.: autora), zkrátka asi nemůžu být. Trénuju dál.

A pomáhá v tom i ta role testovacího pilota?

Pro mě jako pilota i pro Air Race je strašně důležité, abych co nejvíce létal a pochopitelně co možná nejvíce na extrémně výkonných a manévrovatelných letadlech. To je ta akrobacie.

Jakmile se ale Air Race začne blížit, bude potřeba co nejvíce trénovat na konkrétním závodním letounu pro seriál. Abych měl cit pro každý detail i to, abych člověk zvládl, jestli zatáhne 11G nebo 11,5G. Já hlavně sám pro sebe potřebuji co nejvíc sedět v letadle a létat, jinak se mnou není doma řeč.

A co na to doma?

Posílají mě na letiště, ať se jdu uklidnit.

Jezdit po veletrzích je ale úplně nová role?

No, je to pro mě nová zajímavá zkušenost. Jsem tady přes technickou část letadla. To je to, v čem se cítím dobře a jsem schopný o tom dlouho vyprávět. Bavit se s různými generály z celého světa a ministry je pro mě profesně velmi cenná zkušenost. Můžu pomoci šířit slávu české firmy dál do světa.

Daří se to?

Je vidět, že o éro je zájem, těžko hledá ve své univerzálnosti konkurenta (Z 242 ZEUS – pozn. autora), aby se v něm odlétal kvalitně výcvik a zároveň s ním uděláte kotrmelec. Přímého konkurenta tohle éro na světě nemá. Vždy jsou to stroje, které létají „jenom rovně“. Zákazníky si hledá vlastně samo.