Obří veletrh v době covidu? Emiráty našly rovnováhu restrikcí a normálu

Předně je nutné připomenout, že Emiráty s takřka deseti miliony obyvateli se dlouhodobě řadí mezi absolutní globální premianty v tom, jak covidové pandemii čelí. A to i přesto, že byť s určitými omezeními, fungují obchody, služby, restaurace, hotely, zkrátka vše, na co si Evropané v posledním roce prakticky odvykli.

Od ledna ke konci února mají Emiráty naočkováno přes 60 procent populace (podáno přes 6 milionů dávek vakcín) a očkování nabízejí i turistům, pro které se jako pro velmi dynamicky rozvíjející zdroj příjmů země neuzavřela.

Denně provedou přes 200 tisíc testů (od počátku pandemie přes 30 milionů), které každý den zachytí do 3 tisíc nových případů nákazy (od počátku celkem 394 tisíc případů). Aktivních případů je zhruba 10 tisíc a za celý rok v souvislosti s onemocněním covid-19 zemřelo 1 238 lidí.

Jistě, jsou tu dva zásadní faktory - bohatství z ropy a zemního plynu, za které lze leccos pořídit přednostně a pak také relativně velmi mladá populace, když ze 65 procent ji tvoří lidé v rozmezí 25-55 let. Nejrizikovější skupina seniorů ve věku nad 60 let čítá jen asi 700 tisíc lidí.

Veletrh obranných technologií IDEX v Abú Dhabí (letos 21.-25. února) je považován za nejdůležitější v celém regionu Středního a Blízkého východu a patří mezi největší globálně. A to zvláště v době koronavirové krize, kdy se prakticky všechny podobné akce po celém světě ruší nebo odkládají.

Účast firem se sem domlouvá a smluvně řeší s dvouletým předstihem a z hlediska vystavovatelů je to také nejdražší a logisticky možná nejsložitější podnik. Je proto přirozené, že organizátoři s posvěcením korunního prince udělali vše pro to, aby se mohla i v podmínkách pandemie ve všech ohledech bezpečně uskutečnit.

A to se šejkům, jak se zdá, úspěšně podařilo. Přesně podle svého receptu vybalancovaného poměru přísných protiepidemiologických omezení s tučnými pokutami za jejich nedodržení a prakticky normálně fungujícího běžného života.

Testování, testování a zase testování

Pro cestu do Emirátů a samotné vpuštění na palubu letadla potřebuje člověk negativní PCR test ne starší 48 hodin. Nám se místo letu přímo do Abú Dhabí z německého Frankfurtu kvůli rychle se měnícím se protipandemickým opatřením v Německu jevilo nakonec jako výhodnější letět z Prahy do sousedního emirátu Dubaje. A pak přejezd půjčeným automobilem.

Hned po přistání musel každý projít přímo na letišti dalším PCR testem.

Několik souběžných příletů z různých koutů světa sice vytvořilo dlouhé fronty několika tisíc cestujících, ale díky masivnímu počtu testovacích přepážek tvalo opuštění letiště jen něco přes hodinu. Přímo od letadel k odběrovým týmům cestující navedl a rozdělil personál, který úzkostlivě dohlížel i na dvoumetrové rozestupy.

Na výsledek testu musel každý počkat v určité samoizolaci, v našem případě v hotelu, který by neměl až do doručení negativního výsledku opouštět.

SMS zpráva s verdiktem „negative“ přišla následující den. Protokol testu pak šlo stáhnout v rámci oficiální mobilní aplikace, kterou si každý, kdo sem přilétal, měl podle pokynů stáhnout. Fungovala, i když ne bezchybně.

Původně plánovaný přejezd naší čtyřčlenné skupiny vypůjčeným vozem se změnil na přejezd dvěma vozy. V sousedním Abú Dhabí totiž platí přísnější opatření k omezení šíření koronaviru a v jednom automobilu mohou cestovat maximálně tři lidé.

Na dálniční hranici mezi Dubají a Abú Dhabí chtěli policisté na kontrolním stanovišti vidět test. Stačil jim dokument v mobilu. V Abú Dhabí to pak bylo podobné jako v Dubaji. Všechno s určitými omezeními a všudypřítomnými dávkovači dezinfekce fungovalo.

Restaurace omezily počet stolů a hostů, kadeřnictví a obchody si hlídaly, kolik lidí je uvnitř, u vchodů do velkých nákupních center ochranka sledovala zcela plynule automatickými termokamerami všechny příchozí i odchozí.

Jen venkovní sportovní hřiště zela prázdnotou a veřejné pláže byly otevřené vždy pouze pro velmi omezený počet lidí, kteří si místo rezervovali většinou předem po telefonu nebo přes internet. Během dne vás tak už ochranka většinou k moři nepustila.

A zatímco po návratu z Emirátů jsem v úterý v malém okresním městě na severu Moravy osobně potkal během pěší cesty na poštu s rouškou či respirátorem na obličeji jen asi pět lidí ze sta, v Abú Dhabí bez roušky nepotkáte nikoho. Naopak, pokud jste se třeba na ulici potřebovali napít a po několika doušcích pokračovali dál, aniž jste si ústa a nos znovu zakryli, kolemjdoucí vás na chybu velmi rychle upozornili. Alespoň takovou jsme měli zkušenost my.

Lidé zde většinou velmi automaticky dodržují odstupy, na pobřežní promenádě v centru se běžci, cyklisté, bruslaři i chodci ohleduplně vyhýbají. Rodinky při svátečním pátečním pikniku pod palmami bez problémů zůstali ve svých zónách vyznačených na trávnících bílým sprejem.

Kamery, rámy a dámy s plácačkami

Pro vstup na veletrh, tedy do mamutího uzavřeného komplexu a venkovním nádvořím uprostřed a vlastním přístavištěm pro vystavení plavidel, byla nutná registrace předem, včetně vytištěné speciální visačky, kterou organizátor zaslal po schvalovacím procesu předem a také další PCR test ne starší 48 hodin.

Zvolit šlo některé z mnoha testovacích center „Drive-through“, kde vzorek odebrali přímo z auta. Jenže k němu bylo potřeba se zaregistrovat přes další speciální aplikaci, do které však nešlo zadat evropské telefonní číslo, pouze to lokální.

Zkusili jsme nejbližší nemocnici, kde by sice test udělali za v přepočtu zhruba 400 korun, ale výsledek měl přijít až za 24 hodin. A to je pozdě. Zvolili jsme proto jeden z 19 oficiálně doporučených hotelů pro veletrh, kde účastníkům slíbili udělat testy rychle a dokonce zdarma.

Čtyři počítače pro registraci tu obsluhovali patrně studenti, na které dohlížel zkušenější administrátor. Žádné fronty a dokonce nám dovolili, hlavně pro náš klid, složitější e-mailovou adresu a telefonní číslo naťukat do počítače nám samotným. Pak už z tiskárny odebrali sadu nálepek s unikátními kódy, nalepili je na sáček s testovací sadou, kterou jsme ve vedlejší místnosti předali odběrovému týmu.

Vše šlo jako po drátkách. Výsledek testu - negativní - přišel na mobil po několika hodinách. To jsme pak následující den pro celkem tři dny pobytu na veletrhu absolvovali znovu. Organizátoři totiž strašili, že by mohli podmínky zpřísnit a pro vstup bude potřeba test každých 24 hodin.

A stejné podmínky platily pro všech 62 tisíc účastníků z celého světa, kteří veletrh během pěti dní navštívili.

Na samotné výstaviště pak vedly z parkovišť několikaproudé koridory s přesně rozmístěnými značkami pro odstupy. Ochranka několikrát zkontrolovala v mobilu negativní test, dohlídla na dezinfekci rukou a průchod budkou z dezinfekčním aerosolem, zkontrolovala vaši visačku a proskenovala tašku či batoh. Byli jste uvnitř. Celá procedura nezabrala ani čtvrt hodinky.

V komplexu obřích výstavních hal se pak pohybovaly najednou tisíce lidí, stánky z občerstvením fungovaly s polovičním počtem míst pro sezení a na odstupy při čekání ve frontách dohlíželi pomocníci kavárníků.

A když se náhodou u výstavního stánku nebo kdekoliv jinde utvořila na delší dobu vícečlenná skupinka lidí, hned se objevila některá z všudypřítomných dam se speciální „plácačkou“ a hlasitým „Dodržujte prosím odstup,“ všem rychle připomněla, že pandemie trvá. A dohlížely na to i stovky kamer u stropů.

Ostatně mně osobně to potvrdila i situace, kdy jsem si při rozhovoru na stánku mírně sesunul respirátor. Možná to jsou náhody, ale pokaždé se prakticky vzápětí ozvala z reproduktorů naléhavá žádost, aby návštěvníci dodržovali hygienická opatření.

A vše tak nějak „nenuceně“ fungovalo . Na opatření v areálu bdělo odhadem několik set pomocníků, včetně obsluh sofistikovaných laserových termokamer nakoupených státem za miliony dolarů, které za den u všech vchodů i uvnitř přeměřily teplotu každému hned několikrát.

A v případě, že jste se nestihli nechat otestovat v hotelu, mohli jste využít odběrové stanoviště přímo na výstavišti.

Návrat do české reality

Pro vstup na palubu letounu na zpáteční let z Dubaje do Prahy nám pak stačil test ne starší 72 hodin. A také vyplněný elektronický formulář pro české úřady po příletu ze zahraničí, po jehož odeslání nám v mobilním telefonu přistál unikátní QR kód.

U nástupu do letadla Emirates však nastal administrativní problém. Personál požadoval negativní test vytištěný, prý na žádost české strany podle pravidel pro cesty ze zvláště rizikových zemí. Asi desítka pasažérů měla ale test pouze v elektronické podobě v mobilu.

Letadlo mělo zpoždění. Personál situaci po telefonátu řešil tak, že poskytl soukromý e-mail někam do kanceláře v útrobách dubajského letiště, kam jsme museli dokument přeposlat. Po chvíli přispěchal úředník s vytištěnými dokumenty, které personál rozdal pasažérům.

Po příletu do Prahy, kde v tom okamžiku dosedlo pouze naše letadlo, nabádal letištní personál všechny, aby si kromě pasů připravili své příletové QR kódy. Fronta před fyzickým vstupem do ČR nebrala konce. Místo spořádaných dvoumetrových rozestupů spíše takový nepravidelný hrozen. Úředník v kukani chtěl vidět pas a negativní test v mobilu. Vytištěná kopie, kvůli které se zpozdil celý let, ho vůbec nezajímala a QR kód také ne.

Napadlo mě po tom všem, že jestli jsou Emiráty pro nás v hodnocení rizika nákazy covidem označeny jako tmavě červené tedy nejnebezpečnější, tak my pro ně musíme mít podle stejných kritérií rizikovosti barvu přinejmenším černou a navíc s lebkou a skříženými hnáty.

No a konečná bilance veletrhu IDEX? Přes 62 tisíc účastníků a návštěvníků, 900 vystavovatelů z 59 zemí, 35 mezinárodních pavilonů a přes 80 národních delegací. Jen Spojené arabské emiráty přitom ohlásily kontrakty za 5,7 miliardy dolarů, tedy v přepočtu za více než 123 miliard korun.