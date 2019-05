Čáslavská základna otevřela brány. Letci předvedou své umění

Akce se na letišti koná jednou za dva roky. Tradičně je zaměřena na prezentaci nejen čáslavské základny a vojenské techniky, která se představuje na zemi i ve vzduchu, ale zapojují se také další armádní útvary.

Návštěvníci akce uvidí techniku vyšší pilotáže letounu JAS-39 Gripen v podání kapitána Iva Kardoše. Ten se na nebi představuje také v unikátním vystoupení společně s akrobatickým králem Martinem Šonkou.

Po roční přestávce pak příznivci letectví uvidí také velmi žádanou demonstraci útoků na pozemní cíle dvojice letounů L-159 ALCA za doprovodu pyrotechnických efektů.

„Je to kombinace manévrů a výbuchů na zemi, tak aby to bylo atraktivní, aby se to líbilo divákům,“ shodli se před ukázkou oba piloti bitevníků. Z bezpečnostních důvodů ale letectvo neuvádí jejich jména.

Letový program Zahajovací průlet (09:50 – 10:30)

Mi-17 seskok (12:00 – 12:15)

2x Tiger Moth (12:20 – 12:30)

C-11 (12:33 – 12:40)

Martin Šonka Extra300 + Ivo Kardoš JAS-39 GRIPEN (12:40 – 12:53)

MiG-15 (12:55 – 13:05)

EC 135 (13:08 – 13:15)

Flying Bulls (13:18 – 13:38)

Mi-171Š + Mi-24/35 (13:41 – 13:55)

Extra-300 (13:58 – 14:07)

JAS-39 GRIPEN (14:10 – 14:23)

An-2 + Z-37 (14:26 – 12:36)

2x L-159 (14:39 – 14:54)

W-3A (14:57 – 15:10)

Průlet 5x L-39 (15:13 – 15:23)

Mi-17 seskok (15:30 – 15:45) (časy jsou orientační)

Při přípravě efektní akce strávili letci hodně času na simulátoru. „Některé prvky jsme nacvičovali mimo letiště, jednotlivě. Teprve až jsme si byli jistí, tak jsme je začali zkoušet společně a nad prostorem letiště,“ konstatovali.

Po dlouhé šestileté odmlce má svého display pilota rovněž i 24. základna dopravního letectva Praha-Kbely.

Major Petr Šafařík předvede své pilotní schopnosti a limity vrtulníku W3-A Sokol. Letový program doplní také piloti vrtulníků Mi-24/35 a Mi-171Š z 22. základny vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou.

Na nebi se rovněž objeví legendární stroj MiG-15, aerobatická skupina Flying Bulls, historické stroje Tiger Moth či ve skupinovém průletu také pětice cvičných strojů L-39, se kterými se české vzdušné síly loučí.

Spoluorganizátorem letecké přehlídky je Jagello 2000, které každoročně pořádá populární Dny NATO v Ostravě.

Bohaté jsou také statické ukázky tuzemských, ale i zahraničních účastníků. Slovensko vyslalo letoun MiG-29 a novinku ve výzbroji – vrtulník UH-60 Black Hawk. Z Německa je namístě nadzvukový stroj Panavia Tornado a Francie vyslala do Čáslavi cvičný Dassault-Dornier Aplha Jet.