Česko je na ruském seznamu cílů i bez americké základny, říká generál Pavel

Je vůbec reálné mít na českém území americkou základnu?

V principu to samozřejmě možné je. Jsme součástí Aliance, máme možnost mít na svém území jakoukoliv základnu, pokud to bezpečnostní situace bude vyžadovat. Já si ale myslím, že jsme o tom ještě s nikým nejednali, takže na prvním místě vidím potřebu to projednat s tím, koho se to bude týkat a to na základě bezpečnostní situace a vyhodnocení hrozeb. Pokud k tomu bude oboustranná nebo vícestranná vůle, pak teprve připravit projekt a s ním seznámit veřejnost. Myslím, že opačný postup je spíše na škodu.

„Snažit se jen o to, abychom na svém území měli také americkou vlajku, to by byl příliš velký luxus nejen pro nás, ale i pro samotné Američany.“