Nové pásové obrněnce musí obstát v první linii, hájí zadání zkušený velitel

Miroslav Hlaváč Vojenskou kariéru začal v osmdesátých letech u dělostřelectva. Počátkem devadesátých let absolvoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově, aby pak velel dělostřeleckým jednotkám.

V mezidobí v zahraničí absolvoval speciální kurzy ve Fire Support Training Centre v Nozozemsku a vystudoval Command and General Staff College ve Fort Leavenworth v americkém Kansasu a Royal College of Defence v Londýně.

V letech 2007 až 2010 byl náčelníkem odboru bojové přípravy pozemních sil poté až do roku 2016 velel žatecké 4. brigádě rychlého nasazení. Na ministerstvu obrany řídil poté odbor rozvoje pozemních sil a byl zástupcem šéfa sekce rozvoje sil.

Má za sebou zahraniční mise v Bosně a Hercegovině, Kosovu a v Afghánistánu.