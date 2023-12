Portugalsko vybralo letouny F-35. Doplní je drony a lehké útočné stroje

Portugalsko doposud nijak nevystupovalo jako možný zájemce o nejnovější americké stroje F-35. Portugalské vzdušné síly mají doposud ve výzbroji 27 stárnoucích letounů F-16AM/BM a velmi úzké historické vazby s Brazílií zavdávaly ke spekulacím, že by země mohla americké stroje nahradit letouny JAS-39 Gripen nové generace s označením E/F ze Švédska.

Právě ty totiž před časem Brazílie pořídila a jejich výrobce Saab navázal obchodní vazby s brazilským leteckým výrobcem Embraer, jehož transportní letouny Lisabon pro armádu objednal.

Místo toho ale šéf portugalského letectva João Alves (CEFMA) před pár dny odhalil přepracovaný plán modernizace vzdušných sil. Projekt pojmenovaný jako „Air Force 5.3“ počítá s tím, že by se portugalské letectvo v budoucnu mělo spoléhat na nadzvukové letouny F-35.

„F-35 se zdá být vhodným letounem, které v budoucnu nahradí současné F-16, protože evropské partnerské země přešly z F-16 na F-35,“ oznámil Alves během expertní vojenské konference v Lisabonu.

Kromě letounů F-35 projekt modernizace portugalských vzdušných sil počítá s pořízením bezpilotních strojů střední kategorie schopných nést výzbroj a lehkých bojových letounů.

Zatímco u bezpilotních hovoří velení portugalského letectva o amerických strojích MQ-9 SkyGuardian, které by výrazně posílily schopnost hlídkování nad mořem, z lehkých útočných strojů se hovoří o turbovrtulových strojích A-29N „Super Tucano“ od brazilského Embraeru.

Portugalsko by se tak v případě politického rozhodnutí mohlo stát patnáctou zemí NATO, kde letouny 5. generace F-35 budou sloužit. Americký výrobce Lockheed Martin v tomto ohledu zažívá výjimečný rok. Pro stroje se totiž kromě České republiky rozhodly letos také Řecko (20 strojů) a Rumunsko (až 48).

Uživatelé letounu F-35

Vojenské doporučení nyní musí vyhodnotit portugalská vláda. Posuzovat bude náklady na pořízení zřejmě 24 letounů, předpokládanou délku jejich služby, možné termíny přezbrojení a také případnou účast portugalského obranného průmyslu na zakázce.

Vzhledem k tomu, že nákup nových bojových letadel nebyl zahrnut v nejnovější verzi portugalského zákona o vojenském plánování pro období 2023-2034 z letošního března, případné rozhodnutí lze očekávat zřejmě až v roce 2027, kdy má být plánovací zákon revidován. A samotná akvizice pak v roce 2030.

Současný schválený portugalský plán, který stanovuje hlavní akvizice v oblasti obrany a dlouhodobé výdaje na národní obranu, totiž možné pořízení letounů F-35 a nahrazení strojů F-16 nezmiňuje.

A pochopitelně také nepočítá s finančními zdroji na takovou akvizici. Zhruba 6 miliard dolarů má Lisabon podle tohoto plánu vyčleněno na osm velkých projektů včetně letounů pro blízkou leteckou podporu, transportní stroje Embraer KC-390 nebo hlídkové lodě.

A případný nákup 24 nových amerických letounů F-35 by podobně jako v případě České republiky přesáhl částku 6 miliard dolarů.

Česko chce nakoupit 24 letounů za v přepočtu 106 miliard korun a dalších 44 miliard bude stát infrastruktura a příprava jejich provozu v ČR.

Kanada potvrdila celkové náklady

Relativně jasno ohledně nákladů na přezbrojení svého letectva už má Kanada, která objednala hned 88 letounů F-35. Za pořízení a provoz flotily nejméně po dobu třiceti let zaplatí dohromady 73,9 miliardy dolarů. V přepočtu tedy závratných 1,6 bilionu korun. Vyplývá to z nedávno zveřejněné nezávislé analýzy parlamentního rozpočtového experta Yvese Girouxa.

Potvrzují se tak odhady, které před rokem zveřejnila kanadská vláda při rozhodnutí o pořízení těchto strojů. Takzvaná „Girouxova zpráva“ konstatuje, že akviziční fáze vyjde na zhruba 19,8 miliardy dolarů (444 miliardy korun).

Z toho nákup samotných 88 letounů bude stát 10,7 miliardy dolarů (240 miliard korun), munice 2,1 miliardy (47 miliard korun) a infrastruktura, výcvik a další vybavení pak 5,9 miliardy (133 miliard korun).

Stroje F-35 mají v kanadském Královském letectvu kompletně nahradit stárnoucí letouny CF-118 (F/A-18 Hornet). První čtyři nové letouny má výrobce Lockheed Martin dodat v roce 2026 a posledních 18 strojů pak v roce 2032.

Udržení stávající flotily do dodání posledních kusů F-35 přitom vyjde kanadskou vládu na další stovky milionů dolarů a „hornety“ už budou mít v té době za sebou půlstoletí služby.

Zpráva nepočítá s tím, že Kanada jako jeden z původních partnerů projektu F-35 už v letech 2010 až 2022 investovala do jeho vývoje zhruba 500 milionů dolarů.

Dřívější konzervativní vláda se nejprve v roce 2010 zavázala k nákupu 65 letounů F-35 bez soutěže, ale kvůli obavám z rostoucích nákladů a schopností letounu objednávku pozastavila. Liberálové pak v roce 2015 oznámili, že F-35 země nekoupí a pro nahrazení flotily CF-18 vyhlásí veřejnou soutěž. V roce 2019 pak vláda začala s výběrem a letos lednu se rozhodla pro F-35.

V novém výběru bylo původně pět výrobců s pěti různými stroji. Svou nabídku ale posléze stáhli evropský Airbus se strojem Eurofighter Typhoon a předtím také francouzský Dassault, který nabízel letoun Rafale.

Zůstávali pak tři – švédský Saab nabízel nejnovější verzi stroje Gripen E, americký Boeing s poslední modifikaci letounů F/A-18 Super Hornet a americký Lockheed Martin s letounem F-35.

Favoritem byl stroj F-35 a to hned z několika důvodů. Předně kanadské firmy díky členství země v programu už získaly zakázky na dodávky různých dílů do F-35 za více než 1,3 miliardy dolarů. A klíčovou podmínkou pak bylo, že nový bojový stroj musel být předem prokazatelně plně integrovatelný do americko-kanadského systému protivzdušné obrany NORAD.