Chci pořádné řešení, ne provizorium, říká k nákupu letounů F-35 Černochová

Jak by podle vás měla vypadat česká armáda v ideálním případě?

Potřebujeme takovou armádu, která obstojí v 21. století, to znamená nejen moderně vyzbrojené pozemní a vzdušné síly, ale musíme být připraveni na nová válčiště – vesmír a kyberprostor. To by bylo na dlouhé povídání!

Desítky let šetření a škrtů se na obraně podepsaly velmi výrazně a vyžádá si obrovské množství práce a investic, abychom způsobné škody zmírnili a splatili armádě dluhy, které všechny předešlé vlády vytvořily. Válka na Ukrajině shodila růžové brýle snad všem, kdo doufali, že se lidstvo poučilo a armády nebudou potřeba. Budou, bohužel.

Nadcházejí Dny NATO v Ostravě premiérově v Česku představí letoun páté generace F-35, o jehož pořízení vláda vyjednává s USA. Termín rozhodnutí, zda objednáme či neobjednáme, stále platí?

Ano, mám mandát od vlády vyjednávat s USA o nákupu 24 letounů F-35, které jednoznačně určilo vojenské doporučení armády jako ty, které zajistí budoucnost nadzvukového letectva na desítky let dopředu.

Je to přesně to, co naší armádu posune do 21. století, protože to není jen letadlo, je to zároveň létající senzor schopný zpracovat obrovské množství dat a díky tomu nás chránit před riziky ze vzduchu i ze země, díky čemuž je to kromě jiného velmi důležitý prvek protivzdušné obrany.

Tyto vlastnosti letounu F-35 umožní našemu letectvu plnit veškeré úkoly, které vyžaduje zajišťování naší bezpečnosti, a které plynou z našeho členství v NATO, jehož standardním letounem se F-35 konec konců brzy stane.

Asi je zbytečné se ptát a předjímat rozhodnutí vlády, ale vy osobně už máte jasno? Stačí mi ano, nebo ne a případně proč?

Poslední slovo budou mít kolegové ve vládě. Ministrům, poslancům i senátorům nákup a důvody vysvětlujeme. Kdybych vám ale jako ministryně obrany řekla ne, tak by nedávalo smysl, abych o nákupu F-35 vyjednávala.

Jsem přesvědčena, že je to správně, nechci provizorní dočasné řešení a nechat na nějakou další vládu to opravdové rozhodnutí pořídit letouny 5. generace. Provizorium malého počtu pronajatých letounů se ukázalo pro obranu jako nevýhodné ekonomicky i vojensky, chci pořádné řešení.

Na druhou stranu ale lidé podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK nechtějí velké investice do obrany. Z výsledků vyplývá, že investovat by se mělo především do zdravotnictví, vzdělávání a dopravní infrastruktury. A vadí jim právě třeba zvažovaný nákup strojů F-35.

Jako ministryně obrany si vážím toho, že jsme se na vládě shodli, že právě bezpečnost naší země je základem, na kterém stojí budoucí prosperita. Problém nestojí tak, že by stála obrana proti školství nebo zdravotnictví a dostala něco navíc na jejich úkor.

Ne. Obrana po 30 letech dostává konečně minimum potřebné proto, abychom měli armádu na úrovni, zajistili obranyschopnost naší země a plnili spojenecké závazky. Bezpečnost je základ, a pokud není zajištěna, pak není zajištěno nic.

Zajímal by mě váš názor na to, že například co do počtu obyvatel poloviční Finsko se rozhodlo nakoupit prakticky třikrát větší počet těchto letounů (64), než o kterém uvažujeme u nás.

Finsko má úplně jiné geografické podmínky, je mnohem větší. Každá země je specifická a má rozdílné potřeby k zajištění obranyschopnosti. Nelze je poměřovat jen počtem obyvatel.

Navíc Finsko leží přímo na hranicích s největším agresorem současnosti a ta hranice je nesmírně dlouhá. Finsko také nově tvoří hranici NATO, což na něj klade řadu nových povinností. Finsko nebo Polsko jsou dobré příklady zemí, kde obranu berou vážně a masivně do ní investují.

Myslíte, že uhájíte ve vládě vyšší obranné výdaje vzhledem k úsporným rozpočtovým opatřením? Ano, je tu nový zákon, který stanovuje dávat na obranu minimálně 2 procenta HDP, ale řada expertů tvrdí, že to zdaleka nemusí stačit.

Neumím si představit, že by vláda připravila rozpočet, který by odporoval zákonu. Ani sněmovnu, která by tím nejen pošlapala zákon, ale dala by také najevo, že nám je v této bezpečnostní situaci naše obrana i spolupráce se spojenci ukradená. Nesmíme dopustit, aby se tyto škrty v minulosti opakovaly.

Máte na to dost sil? Armáda byla vždy tím „otloukánkem“, kde se v minulosti v krizích opakovaně škrtalo „nejjednodušeji“.

Jsem přesvědčena, že co bych nezvládla já, tak zvládl Putin, který všem shodil ty růžové brýle z nosu. Svět není bezpečné místo a odpovědností politiků je zajistit bezpečnost. Nevěřím, že by se teď opakovaly scénáře minulých let, kdy se škrtalo v obranném rozpočtu.

Co říkáte na názory, že by se o modernizaci armády měla vést celospolečenská debata, protože ji stejně zaplatí všichni občané?

Vede se odborná debata, politická debata, veřejná debata. O potřebě moderních bojových vozidel pěchoty se debatovalo možná dvacet let, z toho se skoro deset let nakupovaly. Myslím, že nám nechybí množství debat, ale spíš odvaha se rozhodnout. Tato vláda za rok vyjednala nákup BVP, finišujeme nadzvuk (nadzvuková letadla F-35, pozn. red.), jednáme o nových tancích. To armáda potřebuje.

A za zásadní prvek veřejné debaty považuji volby. Šli jsme do voleb s tím, že posílíme naši obranyschopnost. Ve volbách jsme uspěli a jednoznačně definovaný záměr na modernizaci armády se propsal do programového prohlášení vlády, která s ním získala důvěru sněmovny. To jsou podle mého dostatečně silné argumenty.

A na kritiku, že obrana lidem zkrátka potřeby armády málo vysvětluje?

Vždycky budou rezervy, vždycky se to dá vysvětlovat lépe. Pořádáme akce, kde se občané mohou seznámit s armádou i vojáky. Bahna, Tankový den, ke 30 letům armády jsme v Praze pořádal velkou akci na Náplavce. Ale někdy mám pocit, že některé debaty místo snahy najít to nejlepší řešení mají za cíl rozhodnutí odvrátit nebo změnit, a to taky není čistá hra.

Do výzbroje nedávno armáda zařadila první nové americké vrtulníky Viper a ty bude moci veřejnost také poprvé vidět právě na Dnech NATO v Ostravě. Jak rychle by se podle vás měla česká armáda zbavovat závislosti na sovětské a ruské technice?

Včera bylo pozdě. Samozřejmě to ale není nákup v samoobsluze, je to náročný proces a musíte na novou techniku mít zajištěné peníze, infrastrukturu i personál a kapacity průmyslu požadovanou techniku vyrobit. Navíc Česko není jediná země, která investuje do své obranyschopnosti.

Máte konkrétní plán nebo seznam, co do voleb v tomto ohledu ještě chcete stihnout?

Například určitě dotáhnout taktické letectvo a nové tanky.

Myslíte si, že nákupy nejmodernější techniky budou zároveň sloužit jako lákadlo pro službu v armádě?

O tom jsem přesvědčená, nikoho nenalákáme na techniku připomínající spíš druhou světovou válku nebo Černé barony, ale technologie 21. století určitě budou atraktivní.

Jako byl Top Gun nejlepší náborový film v historii snad všech vojenských filmů, tak nákup letounů páté generace, pokud ho schválí vláda, bude určitě impuls pro nábor pilotů a dalšího personálu. Vize sedět v kokpitu F-35, nejmodernějšího letounu současnosti, je určitě snem mnoha kluků i dívek.

Jak důležitá je pro vás podpora takových akcí, jako jsou Dny NATO v Ostravě? Na Západě podobné akce slouží právě k tomu, aby daňoví poplatníci viděli, jak dobře jsou investovány jejich peníze pro jejich bezpečí.

Samozřejmě, Dny NATO jsou příležitostí, kdy veřejnost má šanci si prohlédnout armádní techniku a organizátorům patří obrovské poděkování za jejich organizaci. Moc ráda tuto akci podporuji.