Nákup letounů F-35 změní pravidla hry, stojí si za svým armáda

„Pořizovací náklady jsou přibližně stejné. Provozní náklady u letounů páté generace jsou vyšší o necelou čtvrtinu,“ uvedl náčelník štábu Karel Řehka při setkání velení armády s novináři.

Zároveň ale upozornil, že s letounem páté generace lze počítat minimálně dalších 40 let, zatímco při pořízení letounu nižší generace by armáda za 15 až 20 let stála před novým rozhodnutím, jak letectvo modernizovat.

Řehka také nechal neobvykle odtajnit část vojenské analýzy, kterou dva roky připravoval expertní tým a který na základě rozsáhlých analýz včetně nezávislých studií doporučil, že pro zajištění své obrany by se Česká republika měla spoléhat na stroje 5. generace.

„Nechal jsem odtajnit alespoň úvodní souhrn z našeho vojenského doporučení kvůli dezinformacím, které se o letounech šíří,“ konstatoval.

V dokumentu se píše, že letouny Gripen mají nahradit stroje 5. generace a také, že bitevní podzvukové letouny L-159 by v budoucnu měly nahradit bezpilotní stroje.

Země velikosti České republiky podle Řehky nemůže spoléhat u taktického letectva na kvantitu, ale technologickou kvalitu. „A my chceme být technologicky na špičce,“ dodal.

Letouny F-35 jsou podle armádních velitelů zárukou bezprecedentního zvýšení bojeschopnosti české armády a také silným odstrašujícím faktorem pro případného agresora, který by chtěl zemi napadnout.

Česká vláda vyjednává s USA o koupi 24 amerických letounů F-35. Ministerstvo obrany má finální závěry včetně analýz představit vládě do konce září. A kabinet se pak má následně rozhodnout, zda stroje pořídí.

Celkové náklady na životní cyklus by podle velení armády měla oznámit až vláda, podle toho, jak se v otázce pořízení letounů 5. generace rozhodne.

Cena je ovšem podle Řehky přijatelná v poměru k nebývalým schopnostem, které armáda s letouny získá. Podle velitele vzdušných sil Petra Čepelky by pořízení strojů F-35 znamenalo bezprecedentní zvýšení bojeschopnosti české armády.

„Stroje F-35 Česku doporučila specializované alianční centrum JAPCC (Joint Air Power Competence Center) v nezávislé studii,“ připomněl. Na plnění stejných úkolů by podle něj letectvo muselo nasadit více letounů starší generace, než by tomu bylo v případě letounů F-35.

Velení armády dnes potvrdilo informace, že pořizovací náklady u všech strojů by byly prakticky stejné, dokonce u některých platforem dražší než F-35. Obecně jednomotorové stroje včetně F-35 jsou na tom stejně a u dvoumotorových jako Eurofighter je cena vyšší.

Podle prvního zástupce náčelníka šťávu Miroslava Hlaváče jsou rovněž liché obavy, že pořízení strojů F-35 ohrozí modernizaci a rozvoj ostatních jednotek armády. „Naopak bude hlavním akcelerátorem rozvoje,“ podotkl.

Kritika, že zavedení nových strojů, si vyžádá extrémní náklady na vybudování infrastruktury, velení armády odmítlo. Drtivou většinu všech investic jako například do rekonstrukce dráhy na základně v Čáslavi by totiž armáda musela udělat stejně bez ohledu na to, jakou platformu letounů bude provozovat.

Jak vysoké infrastrukturní investice budou, má armáda podle Hlaváče detailně propočítané. S konkrétní sumou však přede zveřejněním nejprve seznámí vládu.

Zkušenosti se zaváděním letounů F-35 v jiných zemích uvádějí rozmezí mezi 300-500 miliony eur na jednu leteckou základnu, tedy zhruba 7-12 miliard korun.

Armáda počítá s tím, že chce být stejně schopná na základně v Čáslavi stroje přijímat a zabezpečit, protože budou během pár let tvořit páteřní stroje velké většiny spojenců a hrát hlavní roli při obraně aliančního území.