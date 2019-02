Extrémní závod Winter Survival vyhráli vojáci 7. mechanizované brigády

„Bylo to těžké, ale motivace byla veliká. Jsme rádi, že jsme letos vyhráli my. Od začátku jsme se velmi snažili a také jsme měli štěstí,“ řekl člen vítězného týmu Viktor Novotný ze 74. lehkého motorizovaného praporu z Bučovic.

Se svými týmovými kolegy Josefem Zlámalem a Milanem Wurstem (73. tankový prapor Přáslavice) patřili od počátku k favoritům letošního závodu. Od roku 2014 třikrát za sebou zvítězili a loni byli v nejtěžším armádním klání tohoto typu druzí.

V extrémním armádním závodě Winter Survival musejí tříčlenné armádní týmy s veškerou výbavou na zádech urazit přes 70 kilometrů napříč Jeseníky, zdolávat skály, překonávat říční rokle, zachraňovat zraněné a splnit také řadu záludných úkolů. Dvě noci závodníci trávili venku.

Oproti předchozím letem panovaly v Jeseníkách vynikající sněhové podmínky. Závodníci tak dlouhé mnohakilometrové přesuny krajinou absolvovali po většinu času na lyžích.



Po třech dnech v terénu čekala ve čtvrtek na účastníky poslední disciplína – paralelní slalom na sjezdovce Ski arény v Karlově pod Pradědem. Tomu kraloval slovenský tým 5. pluku speciálního určení ze Žiliny.



To elitní slovenské vojáky vyneslo na třetí příčku celkového hodnocení, hned za tým vojáků z 13. dělostřeleckého pluku Jince. „Byl to lítý boj až do konce. Z třetího místa máme obrovskou radost,“ řekl po závodě jeden ze Slováků Martin Dlhopolec.

Závod dokončilo 16 družstev z 19 startujících. Před posledním dnem odstoupila družstva 26. praporu rakouských horských myslivců a 153. ženijního praporu z Olomouce. „Ze zdravotních důvodů,“ konstatoval mluvčí závodu Pavel Pazdera z Univerzity obrany v Brně, která klání každoročně pořádá. Připomněl, že prakticky každý rok ze závodu kvůli zdravotním problémům, zraněním nebo z vyčerpání odstoupí několik týmů.