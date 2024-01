V Jeseníkách poměří síly ti největší borci. Zimní zkouška čeká členy šesti armád

Závod je výběrový, nemůže přijet nikdo, kdo by detailně neznal problematiku přežití, vojenského lezení nebo práce s mapou. Představuje vyvrcholení výcviku u vojenských útvarů, ověření kvalit těch nejlepších vojáků, které pak přenášejí své zkušenosti zpět k jednotkám. Podívejte se, co závodníky čeká!

The event is based on selection, nobody without detailed and profound knowledge of the survival art, nobody inexperienced in military climbing or in map work can involve. It is peak training for the military units, a quality test of the best who bring their experience back to the units. Look at what awaits the competitors!