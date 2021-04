ŽIVĚ: Speciál Dny NATO - unikátní záběry, elitní piloti i zákulisí show

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Letošní ročník Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil Armády České republiky se sice uskuteční až 18. a 19. září, organizátoři ale pro fanoušky připravili speciální velikonoční stream k dvacátému výročí akce.

Nabídne unikátní záběry z dvaceti ročníků akce, zajímavé hosty, pohled pod pokličku náročné organizace, exkluzivní zdravice dlouhodobých účastníků a partnerů, ale také výhled do budoucnosti a podrobnosti o programu letošního ročníku.

Organizátoři potvrdili, že mezi hosty se na závěr objeví také elitní čeští piloti Ivo Kardoš a Martin Šonka.



Od svého vzniku v roce 2001 se akce proměnila ze zábavného odpoledne v jednu z největších bezpečnostních show v celé Evropě, kterou každoročně v září navštíví přes 200 tisíc diváků.



„Netušili jsme, do jakých rozměrů se akce může během let rozrůst. Na počátku jsme byli hrdí, že jsme dokázali dát dohromady ukázky práce policistů, záchranářů a hasičů, říkali jsme si, jak je skvělé, že jsme tehdy dokázali do Ostravy dostat i speciální jednotku z Polska. Program začínal ve tři odpoledne, končil v šest,“ vzpomněl zakladatel Zbyněk Pavlačík z Jagello 2000, které akci každoročně organizuje.



I přes proměnu v nejnavštěvovanější akci v Česku přitom Dny NATO stojí stále na stejných principech. Hlavní je podle Pavlačíka ukázat co nejširší spektrum armádních, bezpečnostních a záchranných složek. Nikde jinde nelze vidět vedle nejmodernější armádní techniky včetně letounů to nejlepší, čím disponuje policie, protiteroristické jednotky, hasiči, záchranáři, celníci, vězeňská služba a další složky.

Právě široké spektrum činí Dny NATO unikátními a v uplynulých letech se tím inspirovali i organizátoři leteckých show v Evropě.

A druhým základním principem zůstává bezplatný vstup. Podle původní ideje organizátorů návštěvníci nesmějí platit za to, co je z jejich daní. Lidé mají nárok vidět, co čeští vojáci i spojenci, záchranáři, policisté, hasiči umějí, a jak jsou vybaveni, přestože náklady na akci každoročně rostu.

Přes zvyšující se náklady a logistickou náročnost se to podle Pavlačíka daří jen díky partnerům, kteří chápou, že „naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita“.