Jmenuje se DITA. Češi nabízejí světu houfnici pro bojiště budoucnosti

„Na trhu je sice mnoho konkurenčních řešení 155 mm děl. Naše nabídka je z nich ale nejvyspělejší a nejvíce automatizovaná. To zvláště v budoucnu, když se nároky na osádku zvyšují, bude výhoda,“ uvedl ředitel rozvoje a obchodu šternberské společnosti Pavel Doško.

Ačkoliv vychází ze své předchůdkyně a jejích několika modernizovaných verzí, rovněž s ženským označením DANA, šternberský výrobce nyní vsází ve všech ohledech na inovativní řešení. A v Emirátech sklízí o novinku ze svých dílen oprávněný zájem.

Tím zásadním rozdílem oproti “předchůdkyním” je přechod z takzvané „východní” ráže 152 mm na standardní ráži NATO, tedy 155 mm, kterou preferuje většina západních zemí a celá řada armád mimo evropský a americký kontinent.

S běžně používanou municí v rámci Aliance s dnovým generátorem plynů má pak dostřel až 39 km. Předchůdkyně DANA jen 18 kilometrů.

Ve speciálních skrytých bočních zásobnících veze 40 střel na jedné straně a 40 výmetných složí na druhé straně. O čem se zatím moc nemluví, je technické řešení, které může být velkou konkurenční výhodou do budoucna.

Zásobníky jsou totiž řešeny kontejnerovým systémem. “Prázdné vyměníte jednoduše za nové, takže lze systém v budoucnu snadno doplnit i o automatické dobíjení,” konstatoval Doško. A takové řešení snad kromě korejské samohybné houfnice K9 Thunder na světě dosud nikdo nemá.

Automatika maže prostor pro chybu

Moderní palubní řídící systém umožňuje velmi rychlé zaujetí palebného postavení, zahájení palby i opuštění místa. A zásadní novinkou je fakt, že obsluhu houfnice obstarává pouze dvoučlenná osádka. Pro srovnání obsluhu letité houfnice DANA ve výzbroji české armády tvoří 5 osob.

Tady stačí jen řidič a velitel. Vše ovládají přímo z chráněné kabiny, aniž by ji museli opustit a vystavit se nebezpečí.

To je možné díky vysokému stupni automatizace ovládání celého zbraňového systému. Zaměřování a nastavení zbraně do palebné pozice se děje plně automaticky pomocí vlastního elektronického naváděcího systému A.S.A.P. (Automatic Setting of Action Position).

“Tím zásadně eliminuje mnoho omylů, kterých se osádka může dopustit,” dodal Doško.

Palubní řídící systém houfnice zahrnuje mimo jiné balistický počítač i subsystémy diagnostiky, inerciální navigace, automatického navedení zbraně, autonomního výpočtu střeleckých prvků a výběru munice.

Těžká zbraň na kolech i na pásech

DITA díky řídícímu systému může vézt palbu různými způsoby – jednotlivé výstřely podle potřeby, kontinuální střelba s proměnlivými časovými prodlevami nebo metodická střelba s předvolenými časovými intervaly mezi výstřely.

Modulární konstrukce umožňuje věžovou nástavbu s houfnicí nainstalovat na různé podvozky včetně těch pásových. Šternberský výrobce, patřící do holdingu CSG, nabízí zbraňových systém primárně na platformě Tatra 8x8.

Kabina je hermeticky utěsněná, přetlakovaná s balistickou a protiminovou ochranou. Nechybí klimatizace a topení i systém ochrany proti účinkům zbraní hromadného ničení.

Veletrh obranných technologií IDEX v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech se koná od 21. do 25. února. Je nejdůležitější v regionu Středního a Blízkého východu a patří mezi největší globálně. Zvláště v době koronavirové krize, kdy se prakticky všechny podobné akce po celém světě ruší nebo odkládají.