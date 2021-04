To je moc. Vyjednávání s Izraelci a Francouzi o raketách a dělech začíná

„Obě tyto nabídky jsou oproti předpokládané hodnotě až o polovinu vyšší, než jsme předpokládali. Nejsou to ale konečné nabídky. Příští týden budeme mít velmi intenzivní jednání, abychom se přiblížili předpokládané hodnotě této zakázky,“ uvedl náměstek ministra obrany pro akvizice Lubor Koudelka.

Za 52 nových francouzských poloautomatických děl CAESAR, které obrana vybrala loni na podzim a mají nahradit zastaralé samohybné houfnice DANA, chce ministerstvo utratit maximálně 6 miliard korun. Aktuální francouzská nabídka však finanční strop přesahuje o 60 procent a děla by tak vyšla na zhruba 9,2 miliardy korun.

A podobné situace je i u nabídky na nákup protivzdušného raketového systému SHORAD. Ten chce obrana pořídit od izraelské vlády. Za 4 baterie systému SPYDER od výrobce Rafael míní zaplatit maximálně 10 miliard korun.

Má nahradit dosluhující raketové systémy sovětské výroby 2K12 KUB, známé jako „tři prsty smrti“, které v armádě slouží takřka čtyřicet let. Aktuální izraelská nabídka však uvádí sumu 15 miliard.

Nákup zůstává prioritou, ujišťuje obrana

Podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ale izraelská vláda zatím nebyla oficiálně oslovena k podání nabídky a jednání o technických a smluvních podmínkách dosud nejsou ukončena. Nákupy děl i protivzdušných systémů zůstávají podle něj prioritou. „Ceny jsou pro nás ale v této podobě neakceptovatelné,“ prohlásil Metnar.

Zástupci obou dodavatelů přicestují do Prahy k jednáním příští týden. S izraelskou stranou má jít od 3. května o časově neomezenou schůzku, po které má vzniknout finální nabídka. Zástupci firmy Nexter mají nabídku přepracovat do 30. dubna a osobně pak přicestovat do Prahy 4. května.

Kvůli proticovidovým opatřením byl čas pro jednání stanoven na rozmezí jednoho týdne, u izraelské delegace je neomezený, protože většina obyvatel Izraele je již naočkována.

Podle náměstka Koudelky je navýšení ceny od obou dodavatelů neodůvodněné, zároveň také nacenili i položky a služby, které česká armáda nepožaduje. Francouzská nabídka na děla rovněž podle ministerstva obsahuje řadu nesrovnalostí a nedostatků.

Proto byla vrácena s požadavkem k přepracování a snížení ceny. Důvodem může být skutečnost, že pro vytvoření prvotní nabídky firma použila staré přílohy zadávací dokumentace.

„Vše posuzujeme a porovnáváme se studiemi proveditelnosti a průzkumy trhu. Naším cílem nadále zůstává, aby výsledné ceny co nejvíce odpovídaly předpokládaným cenám. O tom byli dodavatelé několikrát oficiálně informováni a nikdy tuto skutečnost nezpochybnili,“ dodal Koudelka.

Smlouvu na dodávky nových protivzdušných systémů chtěla obrana podepsat letos na jaře a dodávky by pak mohly začít od roku 2023. Nová děla mají podle plánu vojáci dostat v letech 2022-2026.