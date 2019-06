3033+1. Jsme jako sněhová koule, říká poradce generálů pro Aktivní zálohu

Poradcem náčelníka Generálního štábu pro Aktivní zálohu jste myslím od srpna 2015. Tehdy měla záloha 1 300 příslušníků, teď už počet přesáhl 3 tisícovky.

Armáda původně plánovala dosáhnout počtu 3 tisíc záložníků až na konci roku 2021. Zájmu pomohli, vedle nové legislativy, intenzivního výcviku i komunikace ze strany armády, zejména samotní aktivní záložníci, kteří myšlenku aktivních záloh dále rozšiřují mezi svými přáteli. Přirovnal bych to ke sněhové kouli, čím více členů máme, tím více roste povědomí o Aktivní záloze.

Ludvík Cimburek Někdejší elitní bojovník speciálních sil a hlavní armádní instruktor pro boj zblízka nyní radí ohledně zálohy náčelníkovi Generálního štábu. Sám je příslušníkem aktivních záloh a velí záložní jednotce 601. skupiny speciálních sil. Je prvním českým vojákem, který v roce 1995 prošel prestižním kurzem Ranger v USA, pomáhal také jako poradce například při obnově irácké armády po svržení režimu Saddáma Husajna.

Jste „nadplán“, takže jednoznačně spokojenost?

Jednoznačně to úspěch je. Jsme jedna z mála armád, které se daří nábor do záloh i do profesionální armády.

O které jednotky je mezi dobrovolníky největší zájem?

Takhle to nelze zjednodušit. V současnosti nabíráme ke 44 jednotkám Aktivní zálohy. Při Krajských vojenských velitelstvích je čtrnáct pěších rot a třicet jednotek je u bojových a podpůrných útvarů. Prakticky u každého útvaru armády dnes máme rotu Aktivní zálohy. Zájemci si mohou vybrat, ale samozřejmě musí splnit všechny požadavky na danou pozici. Některé jednotky už jsou téměř naplněny a hledají jen specifické pozice, například řidiče, techniky, kuchaře.

V roce 2025 chce mít armáda 5 tisíc záložníků, je to už definitivní počet?

Armáda je živý organizmus, takže určitě ne. Od ledna 2020 přibudou ještě letecké roje a technické roje na leteckých základnách ve Kbelích, Čáslavi a v Náměšti. To jsou ale pozice, které obsadí bývalí vojáci z povolání. Vzniká velitelství Kybernetických sil a informačních operací v Brně, prapor „host nation support“ v Rakovníku a tam později pravděpodobně také vzniknou jednotky zálohy.

Vzniknout má také nové velitelství teritoria, bude mít na starost i Aktivní zálohu?

Velitelství teritoria, kromě jiných úkolů, bude mít na za úkol právě řízení a koordinaci výcviku čtrnácti pěších rot Aktivní zálohy při Krajských vojenských velitelstvích.

Mapa jednotek Aktivní zálohy

Jak si vysvětlujete takový zájem, který zdá se neuvadá, ba naopak?

Myslím, že Češi mají všeobecně velmi kladný vztah armádě. Určitě pomohly nové zákony, které začaly platit v roce 2016 a mimo jiné zavedly finanční kompenzace zaměstnavatelům aktivních záložníků. Mediální pozornost věnovaná uprchlické krizi v roce 2015 také zvedla zájem veřejnosti o bezpečnostní problematiku i k otázce místa armády a zálohy ve společnosti obecně.



V neposlední řadě to byly kroky velení armády ke zintenzivnění výcviku a vytváření nových jednotek, což vzbudilo zájem médií. O záloze se začalo více mluvit a psát. Proto se hlásí lidé, kteří do té doby o ní neměli ani tušení.

Je Aktivní záloha tedy průřezem společnosti, nebo jde jen o nadšence do vojenství či techniky?

Je to jednoznačně průřez společnosti. Opravdu se nedá říci, že by nějaká skupina vyčnívala. Zájem mají jak vyučení tak vysokoškoláci, muži i ženy. Dokonce si troufnu říci, že aktivních sportovních střelců je v Aktivní záloze menšina.

Mění se tedy i nějak úkoly zálohy?

Máme dva základní druhy jednotek Aktivní zálohy. Teritoriální strážní jednotky, jejichž primárním úkolem je ostraha o obrana objektů důležitých pro obranu státu. Tam počítáme 14 pěších rot v krajích a jednotky Aktivní zálohy u leteckých základen. Druhou skupinou jsou jednotky u bojových a podpůrných útvarů, které posilují schopnosti jednotlivých útvarů. To znamená, že se učí zacházet s technikou, kterou je daný útvar vyzbrojen, aby v případě potřeby doplnili a navýšili počty útvaru.

Aktivní záloha Současný systém Aktivní zálohy začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý povolal záložáky na první dobrovolná vojenská cvičení. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů Aktivní zálohy. Ty začaly být soustavně budovány až od roku 2002. V jednotlivých krajích vznikly v roce 2004 krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích. Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivní zálohy jako tanková rota, ženijní rota či útvar speciálních sil. Základní informace o požadavcích, odkazy na všechny jednotky Aktivní zálohy lze najít na oficiálních stránkách. Zájemce může přijít na některé z rekrutačních středisek AČR, které je v každém krajském městě nebo vyplnit on-line žádost.

A kdy může být jednotka záloh bojově nasazena?

Aktivní záloha je jediná vycvičená záloha, kterou má Česká republika k dispozici a kterou může Vláda ČR v případě potřeby povolat. Zákon umožňuje povolat Aktivní zálohu až na 7 měsíců v roce. Pokud by došlo k podobnému události, jako například ve Vrběticích, kde vybuchl sklad munice, téměř s jistotou by byly tentokrát nasazeny i jednotky aktivní zálohy.

Jak by to probíhalo?

Nejprve by na místě zasahovaly složky Integrovaného záchranného systému. Následně by objekt zabezpečila Policie. Pokud by vláda rozhodla o posílení policie, takřka okamžitě by na místo nastoupila profesionální armáda a policii začala pomáhat. V případě, že by bylo jasné, že to je úkol na dlouhou dobu, vláda by na návrh armády mohla rozhodnout o operačním nasazení jednotek Aktivní zálohy. Ty by na místě - pod velením policie a společně s vojáky z povolání - rotovaly například ve čtyř až osmitýdenních cyklech.

Pokud vím, hovořilo se i možném nasazení záložníků v zahraničních misích. Je to reálné?

V současné době běží pilotní projekt a jednoho záložáka v operačním nasazení v zahraničí už máme. Považuji za nutné zdůraznit, že zákon takové nasazení umožňuje pouze s výslovným souhlasem záložníka a vždy bude muset existovat potřeba pro takové operační nasazení ze strany AČR.

V jaké je misi?

Armáda z důvodu operační bezpečnosti nezveřejňuje detaily nasazení jednotek.

Generální štáb slíbil, že i záloha dostane lepší výstroj, výzbroj a další vybavení.

Do projektů okamžitého dopadu, které před rokem vyhlásil náčelník Generálního štábu, je zahrnuta i Aktivní záloha. Takže ano, i záloha dostane breny (Pozn. autora: nové útočné pušky Bren), přilby a vesty postupně tak, jak se materiál bude dařit nakupovat.