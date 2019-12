Jsme na vás hrdí, ocenil Kolín jako první město armádní záložáky

Po letech, kdy Kolín hostil slavnostní ceremonie k ocenění těch nejlepších záložníků z celé České republiky, se nyní radnice rozhodla odměnit i ty příslušníky Aktivní zálohy, kteří přímo ve městě žijí. Zatím je jich jedenáct.

„Dělají to ve svém volném čase. Jsem na ně hrdý. Na radnici přišli všichni a dokonce si někteří brali dovolené,“ konstatoval starosta města Michael Kašpar. Ten spolu s dalšími představiteli města a armády v pondělí přijal na radnici všech jedenáct záložníků, aby jim předal pamětní listy s medailemi a také benefity, které jim město za členství v záloze může nabídnout.

Jde například o cestování městskou hromadnou dopravou zdarma, permanentky do zdejšího bazénu nebo bezplatné členství v městské knihovně. „Začali jsme tím, co myslíme, že by jim mohlo něco přinést. Je to první ročník a chceme v tom pokračovat. Věřím, že do budoucna ty benefity ještě rozšíříme,“ dodal.

Kolín se tak stal prvním městem v České republice, které „své lokální“ záložáky ocenilo. Podle Kašpara tak chce radnice ukázat, že si jich váží a že považuje dobrovolnou službu vlasti za nezištnou a přitom velmi záslužnou.

Aktivní záloha Současný systém Aktivní zálohy začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý povolal záložáky na první dobrovolná vojenská cvičení. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů Aktivní zálohy. Ty začaly být soustavně budovány až od roku 2002. V jednotlivých krajích vznikly v roce 2004 krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích.



Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivní zálohy jako tanková rota, ženijní rota či útvar speciálních sil. Základní informace o požadavcích, odkazy na všechny jednotky Aktivní zálohy lze najít na oficiálních stránkách.

„Po profesionalizaci armády je to velmi důležitá složka nejen pro obranu státu, ale i v případě pomoci při krizových situacích, povodních a podobně. Pokud můžeme jako obec přispět k tomu, aby záloha byla oceněna a další lidé vstupovali, tak jde o dobrou věc,“ řekl.

V Aktivní záloze po celé České republice k počátku prosince sloužilo přesně 3 191 mužů a žen. A zájem o službu je nadále velmi vysoký. Armáda si ve své nové koncepci rozvoje pro příštích deset let proti původnímu plánu stanovila, že chce mít do roku 2030 až 10 tisíc záložáků.

Ti mají v době krize doplnit profesionální vojáky a zajišťovat ochranu objektů důležitých pro obranu státu. Některým specializovaným záložním jednotkám už přitom armáda běžně svěřuje techniku, kterou používají profesionálové.

Příkladem mohou být záložní jednotky 73. tankového praporu nebo nově 13. dělostřeleckého pluku z Jinců, která nedávno absolvovala první ostré střelby se samohybných houfnic.



Výborně zkušenosti s tím, jak záložníci techniku rychle zvládají, dokazuje i skutečnost, že podobnou praxi chce armáda brzy vyzkoušet i u letectva. Už od příštího roku mají u leteckých základen v Praze, Čáslavi a Náměšti nad Oslavou vznikat letecké a technické roje. V budoucnu by tak mohli záložáci usedat i do kabin letounů či vrtulníků.