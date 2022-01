Nákup obrněnců za 50 miliard je nejasný. Černochová chce právní analýzu

„Potřebuji jasnou právní analýzu toho, co to v které variantě, která může být na stole, bude znamenat pro Českou republiku a pro armádu,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová během své páteční návštěvy u 7. mechanizované brigády v Hranicích.

Právě tato jednotka má být novými pásových obrněnci primárně přezbrojena.

Klíčový modernizační projekt připravovaný od roku 2013 v podobě nákupu 210 nových pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) za zhruba 50 miliard korun na podzim „usnul“.

Expertní komise na začátku listopadu konstatovala, že nabídky všech tří účastníků tendru nesplňují všechny požadavky a nelze je dále hodnotit.

Černochová upozornila, že v tendru byly vyřazeny pouze cenové nabídky. Uchazeči tak jimi nejsou vázaní. Kolik by pořízení moderních obrněnců mohlo nakonec stát, proto nelze podle ní odhadovat.

„Nevím, jestli by v tuto chvíli stály nové obrněnce 90 nebo 80 miliard nebo 50, možná také 40 miliard,“ uvedla. Upozornila ale, že ceny kvůli nedostatku surovin a různých zařízení a dílů rostou a lze proto očekávat i zdražení nové armádní techniky.

“Mám dohodu s ministrem financí, že pokud by se podařilo do konce roku 2022 zakázku realizovat, tak dostanu finanční prostředky nad rámec rozpočtu,” řekla Černochová s tím, že to by mělo být i v usnesení vlády.

Výrobci už investovali desítky milionů

Možných variant se nabízí více. Od zrušení tendru až po jeho pokračování v nějaké formě. Černochová ale upozornila, že všechny společnosti, které se do výběrového řízení přihlásily, už kvůli tomu investovaly nemalé finanční prostředky - desítky až stovky milionů korun.

“Pokud teď se na rozcestí rozhodneme špatně, tak to může Českou republiku stát hodně prostředků na arbitrážích,“ varovala Černochová s tím, že proto o tendru nemůže rozhodnout krátce po nástupu do funkce.

„Potřebuji na to více času a potřebuji na to samozřejmě i stanoviska renomovaných právních kanceláří,“ dodala.

O se ucházejí britsko-švédský výrobce BAE Systems/Hägglunds AB s vozidlem CV90, americký General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem ASCOD a německý koncern Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx.

Nové obrněnce mají nahradit dosluhující a zastaralé stroje BVP-2 ještě ze sovětských dob. A obrněnce armáda potřebuje, aby Česko splnilo svůj slib spojencům z NATO a mělo v roce 2026 připravenou těžkou obrněnou brigádu.

Podle původních předpokladů měl být přitom vítěz známý už v roce 2019, termín se ale neustále posouval i kvůli pandemii covid-19.

Výrobci podle původního zadání měli uspět hned ve třech klíčových oblastech. Pimárně cena neměla překročit 51,6 miliardy korun. V závěrečném hodnocení měla mít cena váhu až 55 procent, technické parametry pak 20 procent a ostatní parametry včetně výše zapojení domácího zbrojního průmyslu 15 procent.