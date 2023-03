Skvělá volba, chválí vojáci nové pistole. Armáda přezbrojuje bojové jednotky

Tak tuto novou pistoli P-10 C budou mít do dvou let všichni vojáci.

Díky lepší ergonomii jsou velmi pohodlné při držení a dobře se s nimi střílí - chválí pistole pplk. Jiří Pazděra, velitel 41. mechanizovaného praporu, jehož vojáci si je vyzkoušeli.



https://t.co/Js8SkJWvcK https://t.co/junkHR4Ift