O práci ve zbrojovce má přijít asi stovka lidí z Uherského Brodu a okolí

První zaměstnanci už firmu opustili, někteří v ní pracovali mnoho let. „Není to nic příjemného,“ reagoval předseda odborů České zbrojovky František Janča.

Vedení nechce bližší informace o propuštěných podávat, podle Janči však při jednáních byla řeč právě o stovce zaměstnanců.

„Odbyt není takový, což se promítá i do výroby, a takový počet zaměstnanců není zapotřebí. Také modernizace a robotizace výroby přináší úbytek pracovních míst. Firma tvrdí i to, že v tom hrají roli drahé energie, takže jde o snižování nákladů,“ předestřel Janča. „Věřme, že se situace otočí a bude spíše opačný problém a zaměstnance budeme zase přibírat,“ doplnil.

Situaci sleduje také úřad práce. „Nemá to charakter hromadného propouštění a jiné propuštění zatím neregistrujeme,“ hlásila ředitelka zlínského úřadu práce Miriam Majdyšová.

Lidé opouštějí různé části podniku, stejně tak omezení výroby je podle Janči naplánováno napříč. Začalo ve středu a mělo by trvat do 10. dubna. Někteří zaměstnanci po tuto dobu čerpají dovolenou nebo náhradní volno, aby byly dopady na firmu co nejmenší.

„Není to tak, že by stála celá dílna nebo provoz. Bylo by ale dobré, kdyby fabrika jela na plný výkon a odbyt byl takový, jaký by měl být,“ poznamenal.

Holding má rekordní výnosy

Hospodaření holdingu Colt CZ Group SE je více než dobré. Rekordní výnosy 15 miliard korun znamenají meziroční nárůst přes 36 procent. Čistý zisk po zdanění stoupl na více než 2 miliardy, dokonce o téměř 170 procent. A to vše především proto, že zbrojařská skupina v roce 2021 koupila ikonickou značku Colt, čímž posílila postavení na trhu s ručními palnými zbraněmi.

Počet prodaných zbraní i díky tomu firma zvýšila o 10 procent a neklidná situace ve světě také pomáhá.

„Poměrně výrazný pokles amerického komerčního trhu jsme dokázali nahradit prodeji našich výrobků zejména armádním zákazníkům,“ upřesnil ředitel holdingu Jan Drahota. „I nadále budeme usilovat o posílení naší pozice v tomto segmentu, ve kterém došlo ke skokovému nárůstu obchodního potenciálu, vzhledem ke zhoršené bezpečnostní situaci v celém světě,“ doplnil.

Zaměstnancům se zvýší mzdy

Dobrou zprávou pro zaměstnance je, že vedení podniku uzavřelo tento týden s odbory kolektivní smlouvu. Podle ní se budou lidem v České zbrojovce zvedat mzdy o 9,5 procenta, což je kompromis mezi požadavkem odborů a návrhem vedení.

„I z toho cítíme, že se firma, i když je teď mírné ochlazení na trzích, zase rozjede naplno a pojede tak i v budoucnu,“ doufá Janča.

Česká zbrojovka není jediná velká výrobní firma ve Zlínském kraji, která má potíže. Už loni spadla do insolvence skupina NWT působící také ve Zlíně. Po zdražování plynu i elektrické energie se její dluhy vyšplhaly na 460 milionů korun. Do ohrožení se dostalo zhruba 200 zaměstnanců.

„V rámci reorganizace se společnost bude snažit nalézt pro zaměstnance pozice v divizích, jež zůstanou zachovány,“ uvedla před časem mediální zástupkyně NWT Michaela Vávrová.