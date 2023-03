Armádě se hlásí stovky spojařů, projde ale jen třetina, zesílí proto kampaň

Armáda České republiky se v posledních letech mohutně rozvíjí. Nakupuje nové, moderní zbraňové systémy, které kladou zvýšené nároky na kvalifikovaný a zkušený personál. To se samozřejmě týká i spojovacího vojska, kde je pokrok v technologiích nejvýraznější.

Současná kampaň zatím nalákala zhruba 300 zájemců, sítem jich ale podle náborářů projde maximálně sto. To ale nestačí, s nákupem nových technologií armáda potřebuje stovky spojařů a IT expertů.

„Moderní armáda se bez spojovacího vojska neobejde. Naši spojaři fungují v odbornostech od klasických radistů, přes síťaře, systémové inženýry, vývojáře softwaru, specialisty na bezpečnost až po architekty informačních systémů. Význam a nezastupitelnost jejich schopností stoupá s faktem, kdy moderní technika a nové zbraňové systémy jsou nerozlučně spojeny s novými technologiemi,“ říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Petr Šnajdárek.

Komunikace na moderním bojišti

„Pořizujeme nové prostředky jako jsou pásová bojová vozidla pěchoty, vrtulníky, systémy elektronického boje včetně bezpilotních. Osádky umí řídit, střílet, ovládat jej, ale kromě toho musí být na moderním bojišti schopen komunikovat, přijímat a odesílat informace, a toho je schopen jen díky informačním a komunikačním systémům uvnitř. A ty musí někdo nastavit, a ten někdo je spojař,“ dodává Šnajdárek význam spojařů na dnešním bojišti.

Letoun F-35 páté generace, o které má zájem Česká republika

„Například pokud by armáda kupovala nové, víceúčelové letouny páté generace F-35, tak jen pro představu tvoří zhruba dvě třetiny obslužného personálu spojaři a IT experti. Ti zajišťují chod systémů, obsluhují náročnou spojovací a IT infrastrukturu a pro chod takto pokročilé techniky jsou nezbytní,“ žíká manažer kampaně Martin Krupička a dodává „Kampaň stále běží, nabírá na intenzitě, potřebujeme stovky spojařů.“

IT odborníci již dlouhodobě patří mezi nejlépe placené profese nejen v ČR, ale i ve světě. Spojovací vojsko proto nabízí podle Krupičky konkurenceschopné platové podmínky. „Máme vysoce nadstandardní benefity a vyšší hodnosti, než je ve zbytku Armády ČR běžné, což má samozřejmě za následek i zajímavější odchodové náležitosti,“ zdůrazňuje.

Práce i pro méně fyzicky zdatné

Ne každý má postavu a výdrž jako mají třeba výsadkáři a i na ty je pamatováno. „Spojaři nemají žádná omezení, protože klávesnici je jedno, zda tlačítko zmáčkl muž či žena, vysoký, malý, tenký, silnější. Potřebujeme především odborníka, a tak úplně tolik netlačíme na nadprůměrné fyzické výkony. Totéž platí u vzdělání, to si zájemce může doplnit i pomocí řady kurzů,“ říká Krupička.

Spojař nové generace nemusí být fizycky nejzdatnější, důležité je nadšení v oboru

Kromě lehkých úlev ve fyzických nárocích lákají spojaři i na dostupnější bydlení oproti velkým městům. „Nejvíce žádanými lokalitami jsou bezpochyby Praha, Brno, Olomouc a Lipník nad Bečvou. Jenže hledáme i na ostatní místa, které mají své nezpochybnitelné benefity, mezi něž patří např. snadná dostupnost vlastního bydlení. Někoho láká ruch a možnosti velkoměsta, někdo dá přednost vlastnímu bydlení a snadné dostupnosti do práce.

Klasickým příkladem je porovnání dostupnosti bydlení např. v lokalitách Praha a Strakonice,“ dodává Krupička a zmiňuje na závěr ceny bytů ve Strakonicích, které jsou minimálně o polovinu levnější, než ve velkých městech.