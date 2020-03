Armáda ruší akce na veřejnosti a zavírá školy. Cvičení budou pokračovat

Mimořádné opatření nařídila hlavní hygienička ministerstva obrany Jana Fajfrová. „Opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky a v rezortu Ministerstva obrany. Mimořádná opatření platí do odvolání,“ píše se v její zprávě.

Vojáci a civilní zaměstnanci ministerstva obrany, kteří se vrátí z oblastí postižených koronavirem, musí podle nařízení okamžitě do karantény. Ta potrvá 14 dní ode dne jejich návratu. Kromě Itálie jde o Čínu, Jižní Koreu, Japonsko, Singapur, Irán a nově také Francii, Německo a Španělsko.

Zrušeny jsou všechny společenské i sportovní akce, které obrana a armáda pořádají na veřejnosti. Konat se nebudou ani služební akce, při kterých by se sešlo více než 100 lidí. Vojenská cvičení budou pokračovat. To se týká například slavnostních nástupů k výročí vstupu České republiky do NATO, připravovaných na 12. března a nebo připomínky 81. výročí od okupace Československa.

Slavnostní nástup k 21. výročí vstupu ČR do NATO připravoval například strakonický protiletadlový raketový pluk a měly se ho zúčastnit čtyři stovky dětí a studentů z místních škol. Podobné akce se také chystaly v Brně nebo ve Vyškově.

Hlavní vojenská hygienička do odvolání zakázala všechna shromáždění, výstavy, slavnosti nebo společenské, sportovní a kulturní akce, které armáda nebo ministerstvo obrany pořádají.



Zaměstnanci obrany musí také zrušit všechny plánované i neformální schůzky, které by se konaly mimo jejich resort. Účastnit se mohou jen jednání, které jsou svolaná v souvislosti s řešením krizových situací.

Hygienička také uzavřela střední a vyšší vojenskou školu v Moravské Třebové i Univerzitu obrany v Brně. Ta už zrušila i promoce absolventů doktorského studijního programu plánované na 26. března.

Pokračovat naopak mohou vojenská cvičení. Aktuálně v těchto dnech vrcholí velké komplexní cvičení 4. brigády rychlého nasazení na Doupově nebo cvičení pěší roty Aktivní zálohy z Brna ve vojenském prostoru Libavá.