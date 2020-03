Musíme zabránit šíření nákazy, apeluje na vojáky náčelník generálního štábu

Podle Opaty velení armády situaci nepřetržitě sleduje. „Poslední vývoj hodnotím jako závažný,“ uvedl. Apeluje přitom na vojáky, aby striktně dodržovali všechna nařízení a doporučení k zamezení šíření nákazy a situaci nepodceňovali. Velitelé na všech úrovních to mají podle něj důsledně vyžadovat.

„Armáda musí zůstat funkční a bojeschopná! Musíme být připraveni pomáhat i dál. Prioritou je teď dlouhodobá odolnost,“ napsal Opata. Vojáci společně s policií střeží hranice, rozvážejí zdravotnické prostředky, odebírají vzorky a letectvo dováží zdravotnický materiál ze zahraničí.

Aby se nákaza nešířila i mezi vojáky, upozornil Opata především na zvýšená kolektivní a osobní hygienická opatření, zachovávání minimálních doporučených odstupů mezi osobami a nošení roušek. „Noste improvizované roušky do doby, než budeme vybaveni potřebným materiálem,“ řekl s tím, že je potřeba chápat, že první v pořadí v dodávkách ochranných pomůcek jsou nemocnice, zdravotnický personál a starší lidé.



„Mají absolutní přednost. Bez zdravotníků a lékařů žádnou nákazu neporazíme. My jsme trénovaní, abychom to vydrželi,“ dodal.

Výcvik se ruší, vláda může povolat záložníky

Kvůli omezení šíření nákazy armáda ve středu pozastavila do odvolání plánovaný výcvik a kurzy příslušníků Aktivní zálohy, které měly proběhnout v březnu a dubnu. Kurz základní přípravy příslušníků Aktivní zálohy plánovaný od 11. května do 19. června se zatím neruší.

„Běžný výcvik a příprava profesionálních vojáků do zahraničních operací dále pokračuje za zvýšeních hygienických opatření. Mezinárodní cvičení a kurzy se dokončují, další jsou však do odvolání zrušeny,“ informovala mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Ředitelé Krajských vojenských velitelství podle ní ověřují, kteří příslušníci Aktivní zálohy by mohli být v případě potřeby povoláni do operačního nasazení. Od záložáků zjišťují informace, zda by jejich nasazení neohrozilo jejich zaměstnavatele nebo zda nejsou z preventivních důvodů v karanténě. O jejich nasazení by rozhodovala vláda.

„Momentálně zjišťujeme dostupnost našich příslušníků Aktivní zálohy, abychom v případě toho, že je povoláme, nezpůsobovali komplikace například u složek integrovaného záchranného systému nebo malých podniků,“ podotkl generál Jaromír Alan, ředitel sekce plánování schopností ministerstva obrany.

V souvislosti s vyhlášenou karanténou na celém území České republiky se však o operačním nasazení záložáků podle něj zatím neuvažuje. V případě další eskalace situace by záložníci plnili úkoly armády, která nyní posiluje Policii ČR.