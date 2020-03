Centrála NATO hlásí první případ koronaviru, vojenská cvičení poběží dál

„Můžeme potvrdit, že jeden zaměstnanec pracující v centrále NATO v Bruselu byl pozitivně testován na COVID-19. Zaměstnanec se vrátil z dovolené v severní Itálii, na konci minulého týdne se cítil dobře a byl testován kvůli nástupu příznaků podobných horečce,“ uvedla mluvčí Aliance Oana Lungescuová.

Zaměstnanec je podle ní v současnosti v domácí karanténě. Aliance v prohlášení uvedla, že během několika minut od obdržení výsledků testu byli informováni všichni kolegové, kteří s nakaženým mohli přijít do styku. Od konce minulého týdne pracují z domu.

Kvůli zajištění bezpečnosti personálu a návštěvníků centrály v Bruselu a zamezení dalšího šíření viru, NATO přijalo preventivní opatření podle pokynů Světové zdravotnické organizace.



Patří mezi ně dočasné pozastavení některých služebních cest, práce z domova a rovněž dočasné pozastavení skupinových návštěv a exkurzí do centrály. „NATO má robustní opatření a plány na zajištění kontinuity fungování,“ uvedla Aliance v pondělním prohlášení.

První případ nákazy koronavirem už minulý týden hlásilo podle agentury AFP rovněž Vrchní velitelství sil NATO (SHAPE) v belgickém Monsu. Pozitivní test měl mít civilní zaměstnanec velitelství a dva rodinní příslušníci, kteří s ním nedávno cestovali do Itálie.

„Případy byly do Belgie importovány po zahraniční cestě a dotčené osoby od návratu nevstoupily do budovy velitelství,“ citovala agentura z prohlášení velitelství. Po testování v nemocnici byli všichni tři posláni domů, kde jsou v karanténě.

Přístup na vojenské velitelství je od té doby omezen a Aliance monitoruje možné dopady nákazy na vojáky nasazené v zahraničních operacích. O jakýchkoliv opatřeních či omezeních zatím velitelství ale neinformovalo.

Podle šéfa NATO Jense Stoltenberga by šíření viru nemělo mít zatím žádné dopady ani na probíhající a chystaná vojenská cvičení spojenců. Těch velkých připravuje Aliance letos zhruba dvacítku, včetně mnohonárodních manévrů „Defender Europe 2020“.

Do nich se má na přelomu dubna a května zapojit až 37 tisíc vojáků, z toho 20 tisíc Američanů. Pentagon a spojenci chtějí otestovat rychlé nasazení jednotek přes oceán v případě propuknutí konfliktu.

Ve virem zasažené Itálii přitom v současnosti probíhá protiponorkové cvičení Dynamic Manta a připravuje se také pětidenní cvičení jednotek elektronického boje.



„Samozřejmě situaci velmi pečlivě sledujeme, protože to může mít důsledky také pro NATO,“ řekl k hrozbě koronaviru Stoltenberg s tím, že Aliance je připravena posílit ochranná opatření, pokud si to situace vyžádá.

Americký ministr obrany Mark Esper ohledně možných dopadů šíření viru na ozbrojené síly uvedl, že „má plnou důvěru“, že Pentagon dokáže plnit svou funkci i při nákaze koronavirem. Ministerstvo je podle Espera schopné fungovat několik týdnů i v případě, že bude naprosto odstřižené od světa. Od minulého týdne nicméně dokončuje plány na ochranu zaměstnanců.

Americká armáda začala rovněž testovat na koronavirus nové rekruty. Po příjezdu do výcvikových zařízení se musí podrobit prohlídce, která má odhalit možnost jejich nákazy koronavirem. Noví příchozí jsou dotazováni, zda cestovali do zasažených zemí, či byli v kontaktu s nakaženou osobou. Právě v tomto období přichází do výcvikových zařízení v USA okolo tisíce nových rekrutů každý týden.