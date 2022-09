Mimořádné zpravodajství iDNES.cz. Do Londýna míří tým zkušených reportérů

Do Londýna odlétá spolu s oceňovaným fotografem Janem Zátorským a kameramanem Peterem Antalíkem i dlouholetý zahraniční reportér iDNES.cz Adam Hájek. Toho doplní Štěpán Hobza, absolvent magisterského oboru historie na King’s College London a italianistiky a historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Společně budou přinášet aktuální zpravodajství z Velké Británie, a to minimálně do 20. září.

„Úmrtí královny Alžběty II. je pro nás mimořádnou zpravodajskou událostí. O tom vypovídá i velikost týmu, který jsme do Británie vyslali. Čtenářům chceme zprostředkovat nejen oficiální akce, ale především pohled očima běžných Britů. Reportáže pak doplní snímky Honzy Zátorského a přímé přenosy kolegů z iDNES.tv,“ uvedl vedoucí zpravodajství iDNES.cz Matyáš Kaiser.

Britská královna Alžběta II. zemřela ve čtvrtek 8. září 2022, vládla 70 let. Na trůn po ní usedl její nejstarší syn, který si zvolil jméno Karel III.

Truchlení nad rakví královny Alžběty II. začne ve Skotsku, poté se rakev vrátí do Londýna. Pohřeb bude ve Westminsterském opatství v Londýně. Přesné datum zatím není jisté, podle britských médií by to mohlo být 19. září. Královna spočine vedle svého manžela, prince Philipa, jenž zemřel loni v dubnu.