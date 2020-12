Klip Díky Vám vede v trendech na YouTube a podporuje sbírku na sestřičky

V sobotu píseň Díky Vám obsadila s více než 380 tisíc zhlédnutí první příčku v trendech na YouTube, oznámila TV Prima.

„Neměli jsme ambice bourat žebříčky hitparád nebo mít statisíce zhlédnutí. Tvořili jsme to s radostí a úctou jako poděkování těm, kteří jsou v první linii, a divákům seriálu Sestřičky, kterým jsme chtěli navodit vánoční atmosféru v této nelehké době,“ reagoval herec a zpěvák David Gránský, který stojí nejen za textem písně, ale i za celou myšlenkou.

A pro úspěch písně má vysvětlení: „Tvořili jsme ji všichni absolutně nezištně, zdarma a s láskou. Podíleli se na ní jen ti, kteří opravdu chtěli, a to je na tom znát. Parta skvělých lidí, která chtěla vyjádřit svůj vděk obdiv a úctu. A to mám samozřejmě na mysli i všechny ty, kteří nejsou ve videoklipu vidět.“

Gránský doplnil, že mu denně chodí desítky hezkých vzkazů nejen od těch, kterým je píseň určená především.

„Některým slouží jako hymna při směně v nemocnici, dalším, když se vrátí unavení z práce domů. Kdybyste se mě na to zeptali v říjnu, když jsem to začal plánovat, nikdy by mě nenapadlo, že to bude mít i tento motivační účel,“ přiznal herec.

Hudbu k písni Díky Vám složil Gránského šestnáctiletý bratr, který vystupuje pod pseudonymem Tom Sean, a hudební producent Jiří Vidasov. Píseň nazpívali herci ze seriálu Sestřičky. Režie se ujal partner Sandry Novákové a režisér seriálu Sestřičky Vojtěch Moravec.

O zařazení do karty Trendy na YouTube rozhoduje řada faktorů, například počet zhlédnutí, rychlost jeho generování, odkud zhlédnutí přichází, stáří videa a jeho výkon ve srovnání s dalšími nedávno přidanými videi kanálu.

Kombinací těchto faktorů pak vzniká seznam videí, která ukazují, co se děje na YouTube, a která budou pro diváky relevantní a budou odrážet záběr této platformy. YouTube nepřijímá platby za umístění na kartě Trendy a ani nijak neprotěžuje konkrétní autory. Při výběru videí pro kartu Trendy nezohledňuje ani zhlédnutí z reklam na YouTube.

Hit Díky Vám zároveň podpořil iniciativu Sestřičky sestřičkám, kterou v listopadu založila televize Prima za podpory České asociace sester a Českého červeného kříže. Chce tak finančně podpořit sestry v nemocnicích s nejvyšším počtem pacientů.

Do veřejné sbírky Sestřičky sestřičkám lze přispět pomocí crowdfundingové platformy Znesnáze21 nebo prostřednictvím dárcovské SMS (DMS). Aktuálně sbírka přesahuje dva miliony korun, uvedla Prima.