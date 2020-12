Hvězdy seriálu Sestřičky děkují zdravotníkům vánočním videoklipem

V listopadu založila televize Prima iniciativu Sestřičky sestřičkám, v rámci které spustila veřejnou vánoční sbírku na podporu sester v první linii v boji s covid-19. Hvězdy seriálu nyní natočily vánoční videoklip plný díků.

Text k písni s názvem Díky vám napsal herec seriálu Sestřičky David Gránský ve spolupráci se svojí maminkou Bohdanou. Hudbu složil jeho šestnáctiletý bratr, který vystupuje pod pseudonymem Tom Sean, a hudební producent Jiří Vidasov.

VIDEO: Sestřičky - Díky Vám:



Píseň nazpívali herci ze seriálu Sestřičky: David Gránský, Sabina Laurinová, Saša Rašilov, Adéla Gondíková, Petr Vaněk, Sandra Nováková, Ondřej Rychlý, Natálie Halouzková, Míša Tomešová, Petr Ryšavý, Amélie Pokorná, Veronika Divišová, Kristýna Frejová, Daniela Šinkorová, Michaela Dittrichová. Režie se ujal partner Sandry Novákové a režisér seriálu Sestřičky Vojtěch Moravec.



Herec a zpěvák David Gránský je nejen spoluautorem textu, ale také otcem myšlenky: „Chtěl jsem udělat vánoční písničku spojenou se seriálem Sestřičky, ve kterém hraji. Kolegům ze Sestřiček se nápad líbil a šli do toho i ti, u kterých bych to vůbec nečekal. Překvapilo mě, jak krásně zpívají moji kolegové, kteří se zpěvem neživí. Kristýna Frejová byla v nahrávacím studiu poprvé, stejně tak Natálka Halouzková, která má krásnou barvu hlasu,“ prozradil s tím, že oslovil několik autorů hudby a textů a z předložených anonymních návrhů dal hercům hlasovat.

„Odhlasovali si verzi mého mladšího bráchy. Vůbec jsem to nečekal, on také ne. Pro něj to byla výzva a já jsem moc rád, že jsem to nerozhodoval já, ale kolegové, aniž by tušili, kdo za hudbou stojí. I když výsledný kabát tomu dal hudební producent Jiří Vidasov, musím říct, že když jsme písničku natočili a vznikal klip, byl jsem na bráchu vážně pyšný,“ přiznává David Gránský, který se popral s textem, do kterého promítl nejenom svoji představu, ale i přání kolegů.

„Herci jsou buď cynici, nebo cíťové. A pracujte s takovou skupinou. Jedna chce romantiku, druhá nadhled. Třeba Sandra Nováková nemá ráda pohádky, nechtěla zářící očička a poletující vločky. Naopak Sabina Laurinová trvala na tom, že romantika k Vánocům patří. Vybruslit z toho nebylo jednoduché, ale dovedli jsme to do zdárného konce a vypadá to, že jsou všichni spokojení. Já bych si moc přál, aby byli spokojení hlavně ti, kterým je písnička určená,“ přeje si Gránský.

Radost z této formy poděkování má i Adéla Gondíková. „Jakmile můžu nějakým způsobem vyjádřit podporu a uznání zdravotníkům, vždycky to ráda udělám. Nesmírně si jich vážím a toto je to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ řekla herečka.