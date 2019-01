Místo ve vysílací radě zůstává prázdně, Sněmovna opět nikoho nenavrhla

Bude se tak konat další volba, do které budou moci poslanecké kluby navrhovat zhruba do poloviny února nové kandidáty. Do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) budou poslanci vybírat v souvislosti s uvolněním dalšího místa hned dva členy, zřejmě na březnové schůzi, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Petrov obdržel 83 hlasů, ke zvolení mu chyběly čtyři. Richterovou volilo 65 poslanců. Z volby vypadli už v dřívějším prvním kole právnička Olga Ulrichová nominovaná Piráty a kandidát KSČM Jaroslav Kravka.

V pořadí se jednalo o druhou volbu. První, rovněž neúspěšná, se konala loni v říjnu. Ve finále se tehdy střetli Ulrichová a bývalý náměstek ministra kultury, kandidát KDU-ČSL Patrik Košický.

Radu tvoří 13 členů, které na návrh Sněmovny jmenuje a odvolává premiér. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání, dohlíží na pluralitu programové nabídky a informací a dbá na obsahovou nezávislost vysílání. Sleduje rovněž obsah rozhlasového a televizního vysílání, za porušení vysílacích zákonů ukládá sankce.