Luzar ho odmítl. Novotný nepůjde do TV mluvit o ohýbání hřbetu před Ruskem

Narazil na odpor dalšího pozvaného účastníka, poslance za KSČM Lea Luzara, s nímž se střetl před několika dny v pořadu Aréna Jaromíra Soukupa v TV Barrandov.

„Sprostota a žumpa bez špetky slušnosti, nevím proč bych měl u toho asistovat. Vy ano?“ reagoval v krátké textové zprávě na dotaz redakce iDNES.cz Luzar.

Další díl pořadu Máte slovo se má živě vysílat ve čtvrtek 14. května. Tentokrát je téma „České vztahy s Ruskem a Čínou“. Novotný v pondělí na Twitteru napsal, že se mu pořadatelé pořadu „omluvili a zrušili jeho účast“.

Pavel Novotný @PavelNovotnak @CzechTV Máte slovo se mi právě omluvili a zrušili mou účast ve čtvrtek, neboť pan Luzar se ohradil a “oni nikoho jiného z KSČM neseženou”. Gratuluji na Kavky. oblíbit odpovědět

Redakce iDNES.cz zjišťuje stanovisko České televize.

„Ohýbáme hřbet ve vztahu k Rusku a Číně? Nebo jde o nepodloženou výtku? Vměšuje se Rusko a Čína do našich vnitřních záležitostí? Přijďte diskutovat,“ uvádí se v poutacím článku k pořadu.

Zároveň se v textu uvádí: „ U nás se setkávají zástupci laické i odborné veřejnosti různých názorů. Nejde o to, aby se jeden host dostal do pozice ’otloukánka’, na kterého by útočili ostatní, každý bude mít šanci říct svůj názor na daný problém a obhájit ho.“