ODS mi asi nedovolí kandidovat do parlamentu, řekl Pavel Novotný

Novotný komentoval svůj spor ve straně se svým spolustraníkem Janem Zahradilem. Europoslanec dříve na sociálních sítích uvedl, že „v ČR došlo k zajímavému úkazu, že někteří komunální politici by si mohli vzít výuku dějepisu a tvorbu zahraniční politiky jako tzv. vedlejšák“. Na to Novotný označil Zahradila za zombie, jež ubírá straně hlasy a je pouze její minulostí.

„Strana je složitý organismus. Je to debata, která asi mohla zůstat uvnitř strany,“ přiznal Novotný. Podle něj Zahradil představuje opačné křídlo strany než on.



„Já musím být zničen a je to v pořádku. Já to chápu. V tý Praze je tlačenice. Ten Honza co dělá, tak to prostě chodí,“ povzdechl si. „Blbý je, když starostovi z takové malé městské části vyhrožuje takhle vysokej politik.“

Následně se vyjádřil i ke své možné kandidatuře do Sněmovny. „Ta strana mě může kdykoliv vypnout jednou SMSkou. Já jsem to přeci Petrovi slíbil. Ta strana mě na tu kandidátku nepustí samozřejmě. Nepustí mě na tu kandidátku proto, protože bych ještě nedej bože taky mohl být zvolenej. A to nikomu nevyčítám, to je normální, to si já mám zařídit,“ uvedl a zároveň dodal, že je v Řeporyjích šťastný.

Pavel Novotný @PavelNovotnak Zahlásit 2x na @CNNPrima ve studiu Smrt komunismu a zemřít. Mě to nabylo na celý den. Prostě to říct. Honza Zahradil by vám vysvětlil jak je to laciná kampaň. A kdyby? To štěstí, co u toho člověk cítí. Děsí mě ta erekce u toho. Pravda už taková bývá. Opojný to bylo. Užívám si to oblíbit odpovědět

Kuberu nikdo neřeší

„Mně je strašně smutno. Vůbec se nebojím o sebe. Bojím se o tuhle republiku. Toho Kuberu nikdo neřeší. Mě nevadí, že ten stát nejedná. Já to chápu, že nejedná. Nemůže jednat, když náš prezident slouží zájmům cizí moci. Ale mě vadí, že ten stát aspoň nepředstírá, že je suverénní a svrchovaný. Že si nenechá zasahovat do svých vnitřních záležitostí,“ postěžoval si také politik.



Podle něj si Čína s Ruskem v Česku rozdělují své sféry vlivu. Hrad je podle Novotného Česko-čínská ambasáda. „Já mám prostě pocit, že je opravdu silné podezření, že toho Kuberu taky mohli zabít Číňani. Tohle mě štve. Tady ta kauza. Daleko víc než Rusáci. Proč není nějaký vyšetřování?“ tázal se redaktorky.

Kubera podle posledních informací zemřel na srdeční infarkt. Stalo se tak poté, co měl tři dny předtím schůzku s čínským velvyslancem na čínské ambasádě.

„Normální stát by posílal nóty, vypovídal velvyslance,“ postěžoval si Novotný a dodal, že se stydí za to, že prezident či premiér v tomto ohledu nic nedělají. „Proč se pana Kubery nezastane Babiš? Je to jen nějaká hra na to, že něco děláme, ale neděláme nic,“ dodal.

Ruskou ambasádu jako premiér vyčistím

Také kritizoval premiéra premiéra Babiše či prezidenta Miloše Zemana za to, že se České republiky nezastávají ani ve sporu s Rusku vůbec.

„Mně je opravdu strašně líto pana ministra Petříčka. Co má asi tak dělat, pod prezidentem, kterej normálně Rusům slouží a pod premiérem, kterýmu to vyhovuje? Já jsem mu nesmírně vděčnej, že aspoň on předstírá nějaká vládní prohlášení. To se dělá blbě diplomacie v takový vládě,“ uvedl politik v rozhovoru.

„Já tu ambasádu jednou vyčistím. Já předvedu jednou Rusům, až budu předseda vlády, já jim předvedu největší akci v dějinách stěhování. Chováme se opravdu zbaběle, lezeme jim do zadku. Stydím se za to,“ dodal ještě. Reagoval tak na události, které souvisejí se zřízením památníku v pražských Řeporyjích protisovětským vlasovcům, kteří se na konci druhé světové války podíleli na osvobození Prahy.

Česko-ruské vztahy jsou v poslední době napjaté také kvůli odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z náměstí v Praze 6. Nevoli vzbudilo rovněž rozhodnutí pražského magistrátu pojmenovat náměstí, kde sídlí ruská ambasáda, po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi.

Novotný je nyní pod policejní ochranou. Tu dostal také pražský primátor Zdeněk Hřib a starost Prahy 6 Ondřej Kolář. Novotný v diskuzním pořadu potvrdil, že ochranu stále ještě má.