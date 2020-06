Nadace OSF předala už podesáté novinářské ceny

Nadace OSF udělila ve středu večer novinářské ceny již podesáté. V každé soutěžní kategorii nominovala nezávislá porota tři autorky či autory s nejlepšími přihlášenými pracemi.

Mezi oceněnými projekty se objevil například seriál Aktuálně.cz o sebevraždách českých mužů. Novinářskou cenu v kategorii nejlepšího audio-vizuálního rozhovoru získal Martin Veselovský. V kategorii psaného rozhovoru zvítězila Renata Kalenská z Deníku N s interview o sexuálních obětech kněží. Cenu Karla Havlíčka Borovského získal Ondřej Houska z Hospodářských novin, Novinářskou křepelku pak jeho kolega Lukáš Valášek z Aktuálně.cz. Mezi vítězné projekty se dostal i investigativní seriál TV Seznam s názvem Ve Stínu Slunečnice, který rozpoutal debatu o kvalitě rezidenčních služeb pro seniory v České republice.

Význam oceňování kvalitní žurnalistiky je podle pořadatelů v dnešní době zcela zásadní. „Klasická média se za posledních deset let hodně změnila. Klesá důvěra v tradiční média, tak klesá i jejich role ve společnosti. A paradoxně se to děje i přesto, že média pomohla k mnoha pozitivním věcem,“ uvedl ředitel Nadace OSF Robert Basch s tím, že je hrdý na to, jaké novinářské počiny se letos opět dostaly do užšího výběru porotců.

Každoročně se slavnostní udílení cen koná v předvečer Světového dne svobody tisku, letos se kvůli koronavirové pandemii udílení přesunulo na červen.

Novinářská cena Nadace OSF hodnotí konkrétní příspěvky, které autoři a redakce do jednotlivých kategorií přihlašují. Porota je složená z předních českých i zahraničních osobností veřejného života. Nadace OSF, která cenu pořádá, tak chce upozornit veřejnost na novinářské počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. Generálním partnerem Novinářské ceny je Nadační fond nezávislé žurnalistiky.