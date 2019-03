Vysílací rada řeší první stížnost na televizní seriál Most!

„Obsahoval vulgarismy a nadávky,“ konstatují podle Médiáře radní. V praxi to nebude mít dopad, neboť „rada stanovuje lhůtu k nápravě sedm dnů od doručení upozornění“, zmiňovaný díl seriálu Most! se ale vysílal už před měsícem.

Česká televize (ČT) zatím neví, které pasáže vadily. „Vyčkáme, až nám bude doručeno písemné vyhotovení upozornění, abychom se seznámili s tím, co rada pro vysílání považuje za porušení zákona.

Dodat lze v tuto chvíli to, že v jednom případě byl pořad zařazen do vysílání až po 20. hodině, ve druhém případě po 21. hodině a v obou případech je Česká televize označila piktogramem 15+, aniž jí to ukládá zákon,“ sdělila serveru mluvčí televize Karolína Blinková.

V čase od 6 do 22 hodin nesmí podle zákona o vysílání provozovatel zařazovat „pořady a reklamy, které obsahují vulgarismy a nadávky, kromě uměleckých děl, v nichž je to z hlediska líčeného kontextu nutné“.

ČT posunula jen vysílání posledního dílu seriálu.