Most! mění Česko. Těží z něj Romové, Greenpeace i LGBT komunita

Slogan Dycky Most! chce mostecká radnice využívat k propagaci města. Proto se spojila s Českou televizí, která poskytla předběžný souhlas k jeho používání.



Město od České televize zakoupilo trička a placky s nápisy Most! a Dycky Most!, které nabízí v infocentru. O seriálové věci je zájem, město na svém facebookovém profilu informovalo o tom, že dorazila nová várka k prodeji.

„Máme zatím neformální souhlas, že smíme hlášku používat pro podporu kulturních a sportovních akcí. Televize si mezitím nechá značku zapsat do registru. Další využití pak budeme řešit smluvně,“ řekla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Slogan včetně jeho grafické podoby by mohl v budoucnu Most reprezentovat třeba i na veletrzích.

„Přijeďte se přesvědčit, že Chanov není Jeruzalém, dát si pivo v Severce a pokochat se stejným výhledem jako Franta s Dášou na prvním rande,“ slibuje projekt Offroadsafari, na který upozorňuje i online deník Mostu Mostecké listy.



Sraz na výlet po Mostě je u přesunutého kostela. „Projedeme si všechna slavná místa a zákoutí, kde se natáčel legendární seriál Most! Podíváme se do vyhlášeného sídliště Chanov. Kolem gymplu se vydáme přímo na Hněvín, kam Eda zamířil na svou očistnou cestu, aby tu našel Frantu s Dášou. U přesunutého kostela si povíme, jak je to s jeho umístěním, svěcením a jak probíhal jeho přesun,“ slibují organizátoři.

A to není vše. „Zastavíme u Luďanova domu a u Marcela. Podíváme se k Centrálu a hotelu Cascade, kde Franta s Čočkinem lovili wifi. Zastavíme se u autoservisu pana Juliše. Zabrousíme i k Technickým službám Mostu, kde pracoval Luďan s Frantou. Dáme si pivo v Severce.“

To vše za 990 korun na osobu. A útrata v Severce není v ceně, upozorňují organizátoři, kteří zatím vypsali dva termíny.

Dycky Most, dycky klima

Z popularity Mostu! těží i organizace na ochranu životního prostředí Greenpeace, která nyní bojuje proti uhelnému byznysu snažícímu se rozšířit lom Bílina. Dvě postavy z seriálu, představitelka transsexuálky Dáši herečka Erika Stárková a představitel věčného podnikatele Čočkin Vladimír Škultéty natočili pro Greenpeace video, ve kterém žádají ministerstvo životního prostředí o nerozšiřování uhelného lomu.

Greenpeace Česká republika (Facebook) VIDEO: Video Facebook Greenpeace Česká republika 25. 2. 2019 22:35 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu Erika Stárková ze seriálu Most! má jasno: "Oproti zájmům lidí a přírody se opět upřednostňuje uhelný byznys." ⛔️ Devastace krajiny, prach, škody na křehkém klimatu. To by přineslo rozšíření lomu Bílina



✅ Erika není sama, proti rozšíření lomu se vymezilo 4 500 lidí. Nechcete, aby uhlobaroni rozhodovali o ničení přírody a o tom, co budete VY dýchat? PŘIDEJTE se na ➡️ https://act.gp/protiuhli ⬅️ a buďte součástí hnutí, které ukončí dobu uhelnou.



#dyckymost ! #dyckyklima ! Šiřte dál. To se mi líbí (495)Komentáře (22)

„Pane ministře, prosím vás, postavte se za lidi, přírodu a klima, ju?“ žádá Stárková ministra Richarda Brabce (za ANO). „Dycky Most, dycky klima!“ dodává v závěru videa.

K Dáše se připojil i seriálový Čočkin. „Když zemře oblíbená seriálová postava, mluví o tom skoro všichni. Když umře někdo kvůli uhlí, tak se o tom skoro nemluví,“ říká ve videu pro Greenpeace.

Most! bourá stereotypy

V seriálu Most! je hlavní hrdinkou transgender Dáša. Díky velké popularitě seriálu se téma transsexuality znovu otevřelo.

„Většina členů a členek transgender komunity Most! sleduje, protože je to v televizním formátu poprvé v takto velkém rozsahu prezentací naší problematiky na veřejnosti,“ řekl v pořadu Rozstřel Viktor Heumann.

„Jsme rádi, že role Dáši je pozitivní a postava je kladná, sympatická a morálně převyšuje další postavy, řada trans osob se v jejím příběhu najde. Není však vhodné to brát jako bernou minci, protože je to nadsázka,“ sdělil Heumann.



Česká transsexuálka Tereza Španihelová řekla v rozhovoru pro Expres.cz, že „seriál zpropagoval transsexualitu více než jakákoliv přednáška, více než mé vlogování za tři roky, více než všechny články.“

Seriál je pozitivní pro celou LGBT komunitu (lesby, gayové, bisexuálové a transgender - pozn. red). Myslí si to alespoň gay, který pro iDNES.cz promluvil. Přál si však zůstat v anonymitě. „Většina mých přátel z řad gayů a leseb je ze seriálu nadšená. Jednak je to vtipné a za druhé bourá stereotypy, nejen postavou Dáši, ale také postavou Roma Franty,“ vysvětlil.

Názory se však různí. Kateřina Otáhalová sledovala Most! se svou přítelkyní a říká, že ji vůbec nebavil. „Nesnášela jsem hlavně toho kněze, který ukázal, co všechno je s církví špatně. Také mě neoslnila ani postava Luďana, který byl nejen blbý, ale ani vtipný. Avšak jsem měla ráda Frantu, který se k Dáše vždycky choval hezky a s úctou k jejímu novému já. Seriál ukázal, že minority spolu můžou kráčet ruku v ruce,“ řekla Otáhalová.

Naopak poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) seriál moc pozitivně nevnímá. „Takto se rafinovaně útočí na dva tisíce let staré zaběhlé principy. Proč nám vnucuje ČT transgendery? Zase vliv na dětskou nevinnou duši, nejdřív multikulty obohacení, teď toto. Achjo. Čemu se ještě zaprodáme? Heslo ‚Rodina, základ státu‘ zřejmě už neplatí,“ reagoval Foldyna nesouhlasně na Facebooku.

„Buď je člověk muž, nebo je žena. Nic mezi tím není. Jen se tím odvádí pozornost od jiných problémů. Ale my se tím teď budeme zabývat, diskutovat a osočovat se vzájemně, kdo je homofob, nebo není. Nemyslím si, že to je problém. Na tuto záležitost mám konzervativní pohled, vysvětloval pro server Lidovky.cz Jaroslav Foldyna posléze.

Radek Banga (Facebook) Pane Jaroslave Foldyno, nezlobte se na mě, ale váš pohled na transsexualitu je bohužel přesně ten důvod, proč Dáša v seriálu Most! je. Říkáte, že je to model 2000 let starý. A i přes to se jak říkáte "nepřirozená" sexuální orientace, či snad vnímání svého vlastního pohlaví, stalo pro mnoho lidí v historii fatální překážkou nikoliv kvůli jim samým, ale právě kvůli lidem, jako jste vy. Dneska je jiná doba. Naopak je super, že můžete podstoupit nějaký zákrok a vyřešit něco, co vás uvnitř tak ničí. Není to exces. Je to naopak progres. Toť zas můj názor. To se mi líbí (109)Komentáře (5)

Na Foldynův výrok okamžitě reagoval romský zpěvák Radek Banga. „Váš pohled na transsexualitu je bohužel přesně ten důvod, proč Dáša v seriálu je. Říkáte, že je to model dva tisíce let. A i přesto se, jak říkáte, ‚nepřirozená‘ sexuální orientace, či snad vnímání svého vlastního pohlaví, stalo pro mnoho lidí v historii fatální překážkou nikoliv kvůli jim samým, ale právě kvůli lidem, jako jste vy. Je super, že dneska můžete podstoupit zákrok a vyřešit něco, co vás uvnitř tak ničí. Není to exces, je to naopak progres,“ myslí si Banga.



Chanov není Jeruzalém

Podle některých seriál Most! boří předsudky vůči menšinám i vůči Romům. Podle jiných seriál naopak předsudky prohlubuje. Jednou z hlavních postav seriálu je Rom Franta, kterého ztvárnil Zděnek Godla.



Godla v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že jeho rodina seriál přijala skvěle, ale některé Romy prý seriál uráží. „Romáci pořád křičí, že nás někdo uráží a že se nesmíme nechat urážet. Tak jsem si řekl, že udělám něco, aby se to trochu změnilo. Aby si lidé nemysleli, že si ze sebe neumíme udělat i srandu,“ sdělil v rozhovoru.

Zdeněk Godla v rozhovoru používal slovo „cikán“, což některé Romy uráželo. Za označení se posléze omluvil. „Všem Romům, kterých jsem se dotkl, se upřímně omlouvám, že jsem při rozhovoru řekl, že je mi jedno, jestli jsem Rom nebo cikán. Že je mi milejší, když mi budou říkat cigán,“ uvedl.

Podle Renaty Berykové je hendikepem seriálu ojedinělost na poli zobrazování Romů, píše pro server Romea.cz. „Absence jiné než stereotypní alternativy je v české produkci patrná. A tady jde zodpovědnost za producentem, v tomto případě veřejnoprávní televizí. Dokud totiž Česká televize nabídne prostor Romům pouze v podobě karikatur, kriminálních živlů anebo jako hostů do bulvárního pořadu Máte slovo, bude i vydařený Most! znít spíš jako (romský) smích přes slzy,“ myslí si

„Pro integraci Romů tu po válce neudělal nikdo a nikdy víc než tento seriál,“ tvrdí naopak starosta Řeporyjí Pavel Novotný.