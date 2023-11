První ročník Creative Express vyhrála Kristýna Schönová s Adriánou Kachman

Unikátní formát soutěže poprvé pořádal Art Directors Club ve spolupráci s ADC Slovakia. Podle porotkyně Radky Vlažné, která je vedoucí oddělení marketingu Českých drah, vítězný koncept Myslete na sebe, na planetu za Vás myslíme my skvěle dostál všem náležitostem zadání.

„Výborně spojil benefit pohodlí ve dvou směrech – pohodlí jako možnost využití vlastního času při cestě vlakem a pohodlí ekologického chování, které vám zajistí již samotný výběr vlaku jako dopravního prostředku. Zároveň jsme ocenili vhodnost kampaně pro cílovou skupinu a bezproblémovou realizovatelnost konceptu,“ popsala Vlažná pro Marketing & Media..

Druhý skončil tým David Červený a Michal Krhut s konceptem Kouzlo nechtěného. Bronz patří Václavu Prunerovi a Martinu Šimonovi s konceptem Každý může být ekolog.

Vítězný tým postupuje do mezinárodní soutěže Creative Express pod hlavičkou ADC Europe.

„Taková příležitost umí být pro marketéra velkým přínosem, ať už z hlediska inspirace nebo uvědomění si, co dokážeme za tak krátký čas vytvořit a kde jsou naše limity. Poměrně rychle jsme tušily, jakým směrem se chceme vydat, ale hledaly jsme něco, co nás praští. V půlce cesty jsme na to káply,“ popsaly vítězky.

Soutěžící měli za úkol zvýšit zájem o cestování vlaky Českých drah prostřednictvím argumentu, že jde o ekologický způsob dopravy. Projekty prezentovali v pátek 3. listopadu v agentuře Havas, kde se konalo i vyhlášení vítězů.