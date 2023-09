Chceš cinkat na holky? Staň se řidičem. Kontroverzní slogany používá Brno i ČD

Mluvčí brněnského dopravního podniku (DPMB) Sabina Bevilacqua upřesnila, že celá kampaň má 22 hesel, která se objevují ve vozech, ale i jako polepy vozidel. „Vsadili jsme na jednoduchost, a to jak v grafické, tak textové podobě. Některá hesla v sobě skrývají i lehkou nadsázku,“ dodává.

Tato nadsázka je však v případě některých plakátů podle Evy Colledani, jedné ze zakladatelek anticeny Sexistické prasátečko, typickým příkladem jazykového sexismu, který by si v anticeně vydobyl přední příčky.

Jak dodává, například plakát se sloganem „Chceš legálně cinkat na holky? Staň se řidičem šaliny“ zlehčuje sexuální obtěžování. „Obtěžování žen je závažný problém. Lákat nové řidiče na to, že budou moct legálně obtěžovat ženy, rozhodně nepřispívá k řešení,“ zdůrazňuje.

„Na jednu stranu si myslím, že myšlenka toho, že by kampaň měla být vtipná a originální, je fajn. Některé letáky se přitom povedly a slogany se mi líbí,“ hodnotí advokátka a socioložka Pavla Špondrová. Také ona však poukazuje na zmíněné dva jako na problematické.

Náborová kampaň Dopravního podniku města Brna (DPMB) obsahuje 22 sloganů.

Reklama totiž nesmí být diskriminační a obtěžující. „Pokud zasahuje do důstojnosti osoby a vytváří zastrašující či ponižující prostředí, je zakázaná nejen ze zákona o reklamě, ale také antidiskriminačního zákona,“ popsala Špondrová s tím, že právě slogan o cinkání se dá hodnotit jako obtěžování na základě pohlaví.

Na návrzích se podíleli i řidiči

DPMB v současné době chybí asi padesátka řidičů a řidiček. „Během fáze vymýšlení textů jsme přes sociální sítě oslovili i naše řidiče, kteří nás inspirovali, dokonce některá hesla pochází přímo od nich,“ uvádí generální ředitel podniku Miloš Havránek.

Bevilacqua dodává, že kampaň obsahuje také opačné slogany, tázající se, zda „Chceš, aby za tebou kluci běhali?“ nebo „Chceš legálně cinkat na kluky?“.

Zakladatelka anticeny však namítá, že ponižování obou stran stejnou měrou ničemu nepomůže. „Z naší kvalitativní sondy do zkušenosti mladých lidí vyplývá, že zejména současná mladá generace vnímá tento styl humoru za zastaralý a za něco, co možná fungovalo v 90. letech, ale teď už to nezaujme,“ dodává. Je přitom jedno, zda reklamy jsou sexistické vůči ženám, či vůči mužům.

Colledani také zdůrazňuje užití jazykového sexismu, který znamená užití takových výrazů, které znevažují ženy či muže. „Plakát ‚Chceš, aby za tebou běhaly holky‘ redukuje ženy na odměnu pro muže a muže staví do role někoho, jehož hlavním životním cílem je být oblíbený u žen,“ dodává.

Mírněji hodnotí kampaň také právnička a expertka na pracovní právo Veronika Odrobinová ze společnosti Grant Thornton. „Byť se jedná o kontroverzní styl, podle mě se v tomto případě o zakázanou nabídku práce nejedná. Jde spíš o upoutávku, která má zaujmout určitou skupinu osob natolik, aby se na tu skutečnou nabídku práce podívali,“ popsala. Jak dodává, to, co viděla, není podle ní diskriminační, ani proti dobrým mravům.

„Počmáráš vlak zvenčí, chobot se ti zmenší“

Podobně negativně hodnotí Colledani také slogany proti graffiti, se kterými přišly České dráhy. Ty zas využívají „Najdi si radši holku“ nebo „Počmáráš vlak zvenčí, chobot se ti zmenší“, čímž podporují stereotypní obraz o mužích.

Tiskový mluvčí ČD Lukáš Kabát uvádí, že kampaň „Společně za čisté vlaky“ cílí na sprejery obecně bez rozdílu pohlaví. „Náš vzkaz byl myšlen tak, že je lepší věnovat se něčemu ‚užitečnějšímu‘ než malování na vlaky, například partnerskému vztahu nebo založení hudební skupiny. Navíc holku si může samozřejmě najít i žena,“ dodává.

„Registrujeme pozitivní ohlasy, lidé oceňují kreativitu,“ uzavírá Bevilacqua s odpovědí na otázku, jaké dostává DPMB zatím reakce. Stejně hodnotí také Kabát za ČD. „Pokud se kampaň měla někoho dotknout, jsou to vandalové i vandalky, kteří tato ‚díla‘ na vlacích vytvářejí,“ myslí si.