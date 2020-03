Koronavirus tlumí prodej tisku v Británii, novináři se bojí o práci

Rasmus Kleis Nielsen, který stojí v čele oxfordského Reuters Institute for the Study of Journalism, očekává „obrovské poklesy“ příjmů z reklamy. Hospodářské důsledky šíření koronaviru by podle něj mohly vést k zániku desetiny všech novinářských pracovních míst v Británii.

Nielsen rovněž upozornil, že mnozí čtenáři tištěných novin by se za koronavirové krize mohli natrvalo přesunout k digitálnímu zpravodajství. „Lidé budou v dohledné budoucnosti trávit spoustu času online,“ uvedl Nielsen. „A doposud jsme tu měli jen málo příkladů toho, že se lidé vrátili k offline médiím poté, co začali využívat online média,“ dodal.

Kvůli koronavirové krizi již některá britská vydavatelství pozastavila tisk bezplatných lokálních novin. Šíření koronaviru sice vedlo k prudkému nárůstu zájmu o internetové zpravodajství, vydavatelům novin se nicméně dlouhodobě příliš nedaří dosahovat výraznějších příjmů z digitální reklamy. Pro většinu britských novin tak hlavním zdrojem příjmů stále zůstávají tržby z prodeje tištěných vydání a z reklamy v nich, píše The Guardian.

Mluvčí mateřské společnosti listu The Guardian uvedl, že koronavirová krize má „jasně negativní vliv na příjmy z reklamy u všech aktivit“. Dodal že prodej tištěných novin klesl, ale zároveň upozornil na rostoucí počet lidí, kteří si předplácejí doručení novin. Výrazně se podle něj zvyšuje rovněž počet digitálních předplatitelů.