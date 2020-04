Amazon a Learn2Code chtějí děti učit programovat či pracovat s grafikou

V rámci partnerství tak společnost Amazon zastřešuje sérii webinářů Code Jungle pod taktovkou zkušených odborníků z praxe.

Webináře určené pro děti zhruba od 10 let startují v pondělí 27. dubna v 17:00. V průběhu kurzu se děti seznámí s programovacím jazykem Scratch a vytvoří si v něm několik atraktivních her. Každý z webinářů, které budou každé pondělí a pátek, trvá 75 minut a mohou se absolvovat i jednotlivě. Jejich záznam bude dostupný na YouTube kanále Amazonu. Do června 2020 jsou webináře zdarma.

„Prostřednictvím těchto bezplatných online webinářů chceme oslovit děti, které zůstávají doma a podělit se s nimi o vědomosti a zručnost kreativním a poutavým způsobem,“ sdělila CEE PR & komunitní manažerka společnosti Amazon Blanka Fijolek.

Druhou částí spolupráce obou firem je poskytnutí všech online kurzů pro děti od Learn2Code do konce června 2020 zdarma. Jedná se o 15 online kurzů, které zastanou 30 vyučovacích hodin a účastníci dostávají domácí úkoly na procvičení probrané látky. Kurzy slouží také jako podklad pro učitele informatiky.

„Jsme velmi rádi, že díky spolupráci s Amazonem můžeme poskytnout všechny probíhající online kurzy pro děti až do konce června zdarma,“ uvedl Marián Kristeľ, marketing & operations z Learn2Code.

„Žijeme v mimořádné situaci a tímto způsobem chceme pomoci rodičům a zábavným způsobem naučit děti něco nového a užitečného,“ poznamenal.