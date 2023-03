Co vás přivedlo do armády?

Chtěla jsem jít do armády už od dětství. Jako malá jsem obdivovala uniformy, majáky a všechno, co souviselo se službou k vlasti. Když mi bylo šest nebo sedm let, chtěla jsem být odstřelovačkou. To mi nevyšlo, ale jak jsem rostla, nepřestávalo mě to fascinovat a řekla jsem si, že budu vojákem, a stála si za tím.

Klukům tady vlastně trochu organizuji život, říkám jim, co mají dělat, jak to mají dělat, co dělají špatně, a mužské ego to někdy špatně snáší.