Prezidenta Zemana zachránil převoz do nemocnice, řekl rektor Zima

„Přijel ve vážném stavu. Kdyby byl ve vážném stavu v Lánech ještě několik dní, tak by to mohl být problém,“ řekl Zima v pořadu 360°. Kvalitní péče a odjezd do nemocnice Zemanovi podle něj zachránil život.

„Asi nebude schopen pochodovat před vojenskou jednotkou při přehlídce. Ale je schopen vést politická jednání,“ řekl k prezidentovu aktuálnímu zdravotnímu stavu.

O vážnosti prezidentova zdravotního stavu již dříve spekulovala psychiatrička a bývalá ministryně pro lidská práva Džamila Stehlíková. Zemanův stav byl podle ní kritický.

„Byl hospitalizován pro metabolický rozvrat v rámci alkoholické jaterní cirhózy s ascitem, následkem abstinence ve špitálu se o něj pokoušelo delirium tremens,“ tvrdila.

Na její slova reagoval Zemanův tiskový mluvčí s tím, že na ni prezident podá žalobu. Stehlíková si však za svým tvrzením dlouhodobě stojí.

„Vystupování paní Stehlíkové je typickou ukázkou zneužívání lékařské autority k politickým cílům. Prezident republiky se proto prostřednictvím svého právního zástupce obrátí nejen s žalobou na příslušný soud, ale formou stížnosti osloví též Českou lékařskou komoru,“ uvedl již dříve Ovčáček.

Zemana čeká v pátek jmenování šéfa ODS Petra Fialy do funkce premiéra. Zima v této souvislosti neočekává žádné změny. „Stav prezidenta je stabilní a mírně se zlepšuje. Nic nebrání tomu, aby jej v pátek jmenoval,“ řekl ve vysílání na CNN Prima NEWS.

Zima také promluvil o možnosti, že by při slavnostním aktu Zemana doprovázeli lékaři, kteří by dohlíželi na jeho zdravotní stav. „Je nicméně úterý, do pátku máme ještě pár dní,“ řekl.

V Lánech by se o Zemana mělo starat pět až sedm lékařů. Hlava státu by měla by mít 24hodinovou péči.