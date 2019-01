Zeman podle šéfa Senátu Kubery navrhne na ústavního soudce Gerlocha

„Pozitivní je, že pan prezident nám předloží návrh na ústavního soudce. Podle mého názoru ten návrh bude průchodný v Senátu. Tam žádné spekulace o nějakých obstrukcích z důvodu sporů mezi Senátem a prezidentem nejsou,“ řekl Kubera.



„Je to takové tajemství-netajemství. Je to pan Gerloch. Já jsem opět prosil pana prezidenta, aby přes nějaké spory se Senátem přišel představit svého kandidáta,“ řekl Kubera. „Je to tajná volba, ale podle mého předpokladu bude zvolen,“ řekl.

Prezident musí Senátu navrhnout nového kandidáta na ústavního soudce poté, co nynější soudce Jan Musil oznámil, že ke konci ledna odejde z funkce ze zdravotních důvodů a kvůli únavě dané věkem a cestováním mezi Brnem a Prahou. Ve čtvrtek by měl na Pražský hrad donést prezidentovi svoji rezignaci.